新研究證實：超加工食品助長大腸癌 健康飲食或可逆轉

新研究指出，超加工食品影響體內發炎，恐增大腸癌風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項最新研究顯示，超加工食品可能助長大腸癌（結直腸癌）病例增加，但健康飲食或許能逆轉此趨勢。研究人員分析了超過 100 個腫瘤樣本，尋找名為生物活性脂質（bioactive lipids）的化合物，這些分子會影響體內的發炎反應，結果發現大腸腫瘤內此類脂肪分子含量顯著增加。

美國媒體《商業內幕》（Business Insider）報導，這項研究發表於《Gut》期刊，由美國南佛羅里達大學研究團隊進行。他們分析了超過 100 個腫瘤樣本，聚焦名為生物活性脂質（bioactive lipids）的化合物，這些分子會影響體內發炎反應。結果顯示，大腸腫瘤內的促發炎脂肪分子含量顯著高於鄰近的健康組織，而這些分子普遍存在於超加工食品中。

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研究團隊從大腸癌患者身上取得 162 個腫瘤樣本，並在切除後 30 分鐘內冷凍保存以檢測細胞內活性脂質。他們發現，腫瘤樣本中的促炎脂質含量較高，而有助於癒合與減少發炎的脂質（如魚類和核桃中的成分）則顯著缺乏。

共同作者、南佛羅里達大學外科教授葉特曼（Timothy Yeatman）指出，癌症如同無法癒合的慢性傷口，超加工食品可能因其抑制免疫系統與促進發炎的特性而加劇癌症的生長。他強調，改變飲食結構可以平衡免疫反應，進一步減緩或阻止腫瘤生長。

研究共同作者哈拉德（Ganesh Halade）也在新聞稿中表示，健康飲食富含 Omega-3 脂肪酸，例如葉菜類蔬菜、魚類、堅果和種子，能夠透過其含有的生物活性脂質有效減少發炎反應。他警告，若主要攝取超加工食品，其所含的促發炎分子可能直接導致免疫系統失衡並引發慢性發炎。

超加工食品的危害已多次被研究指出，包括洋芋片、香腸、包裝甜點與精製碳水化合物等，都可能助長身體內的慢性發炎反應。現代飲食中此類食品的比例越來越高，與此同時，大腸癌在年輕族群中的病例數亦持續增加。目前，大腸癌已成為美國癌症相關死亡的第二大原因。

隨著超加工食品與健康議題的爭議升溫，這項研究再次強調飲食對健康的重要性，並為科學家探索新型抗癌方法提供了方向。未來，透過減少促發炎化合物的攝入並增加有益健康的脂質，或可有效降低大腸癌的發病率與死亡率。

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