健康網》健康飲食啟動自癒力！ 3大面向助你預防乳癌

陳冠蓉指出，增加十字花科蔬菜（如青花椰菜）、柑橘類水果和莓果類的攝取；蔬果含有豐富的維生素和礦物質，有助於減少氧化壓力，降低罹癌風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在乳癌防治月之際，營養師陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」中強調啟動核心自癒力的重要性，從飲食、運動和心理健康3大面向來預防乳癌。根據研究，乳癌已成為台灣女性最常見的惡性腫瘤，尤其在45至69歲的年齡層中發生率最高。

飲食觀念與乳癌風險

陳冠蓉指出，飲食西化，即肉類和甜食攝取增加，顯著提高乳癌風險。她呼籲大家應有意識地減少高脂肪和高糖食物的攝取，並鼓勵家庭選擇更健康的飲食選擇。提升抗癌力的關鍵飲食有5點：

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●均衡與多樣化的植物性食物：增加十字花科蔬菜（如青花椰菜）、柑橘類水果和莓果類的攝取；蔬果含有豐富的維生素和礦物質，有助於減少氧化壓力，降低罹癌風險。

●高纖維食物：包括蔬果、全穀類、豆類和堅果等，有助於脂肪代謝，平衡荷爾蒙，降低雌激素水平。

●減少飽和脂肪攝取：避免過量攝取動物性脂肪，特別是紅肉和加工食品，以降低乳癌風險。

●健康油脂的選擇：鼓勵使用橄欖油、苦茶油和深海魚油等健康脂肪。

●限制酒精攝取：研究顯示，飲酒會顯著增加乳癌風險，最好能不飲酒或限制每日攝取量。

運動的重要性

運動是降低乳癌風險的有效方法之一。陳營養師建議每週至少進行150分鐘的中等強度有氧運動，並結合肌力訓練，以促進新陳代謝和降低體脂率。

身心健康的維護

長期的心理壓力可能影響免疫系統，增加罹癌風險。陳營養師建議透過練習感恩、靜坐、深呼吸和瑜伽等方式來減少壓力，並建立良好的社交支持系統。她強調，良好的睡眠對於荷爾蒙平衡和生理功能修復至關重要，建議每天至少保持7至8小時的良好睡眠。

根據美國癌症研究所的數據，約38%的乳癌是可被預防的。陳營養師呼籲，女性朋友們應該刻意拋棄西化飲食習慣，改為高纖維和多植物性的飲食型態，搭配持續的運動和適當的舒壓方法，以有效降低乳癌的發生率，提升自癒力。

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