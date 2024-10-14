基隆1劑國光疫苗變色 台北施打同批3.7萬劑無異常

基隆市七堵區衛生所12日發現一劑國光流感疫苗外觀變色。（疾管署提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕基隆市12日發現1劑國光流感疫苗批號FSZA2408外觀變色，台北市衛生局表示，台北市各合約醫療院所已全面清查並停止施打該批號疫苗。截至13日下午6點，初步清查該批號疫苗，沒有發現變色或其他異常情形，也沒有接種該批號疫苗後產生不良反應之通報。

台北市衛生局表示，9月30日台北市獲配送國光流感疫苗批號FSZA2408共7.9萬劑，截至10月12日使用3.7萬劑，尚餘4.2萬劑，已全數封存，暫停使用；另10月1日至13日，北市已接種公費流感疫苗16.4萬劑。

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台北市衛生局說明，接種流感疫苗後常見不良反應為注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，一般會在發生後1到2天內自然恢復，若持續有身體不適的狀況，請儘速至醫療院所就診治療，由醫師評估，若與疫苗可能有關則將啟動疫苗接種不良反應通報，由相關單位追蹤調查。

台北市衛生局呼籲符合公費接種資格的民眾，儘速前往合約醫療院所接種，亦可前往台北市立聯合醫院12家院外門診部免費接種。相關疫苗接種資訊可至台北市衛生局網站首頁/主題專區/公費流感疫苗及新冠疫苗接種專區，或洽12區健康服務中心諮詢。

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