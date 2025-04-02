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隱形炸彈！9旬婦胸主動脈瘤破裂併血胸 主動脈支架置放拆彈
〔記者陳奕劭／新北報導〕平常有高血壓病史的91歲陳女士，日前因胸痛、呼吸喘送往台北慈濟醫院就診，檢查發現是直徑6公分大的胸主動脈瘤破裂合併血胸，當下接受主動脈支架置放手術，術後一週已平安出院，並經由藥物穩定控制血壓，目前已恢復正常生活。
慈濟醫院心臟血管外科醫師宋鎮宇表示，主動脈瘤發生初期多半不會有徵兆，通常經由胸部X光、健檢腹部超音波或者心臟超音波意外發現，若膨大到一定程度而破裂出血，是萬分緊急的情形，可能發生嚴重胸腹痛與休克，所以又稱為「隱形的體內不定時炸彈」。
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他指出，每10萬人中有7人發生主動脈瘤，將近八成為65歲以上長者，且男性發生機會高於女性，一旦破裂或剝離，死亡率達9成以上；高血壓是主要危險因子，會增加主動脈壁壓力，導致主動脈瘤增大，而有破裂風險。
宋鎮宇補充，以現今治療方式而言，大多數的胸主動脈瘤與腹主動脈瘤，若解剖構造評估適合，可考慮主動脈支架手術。若診斷是升主動脈瘤或複雜性主動脈弓瘤的病人，考量動脈瘤能可能涉及心臟冠狀動脈及腦部頸動脈，還是以傳統人工血管手術縫合手術為主。
主動脈瘤難以在初期被發現，宋鎮宇提醒，民眾應養成良好的生活習慣，天氣溫差大時應注意保暖，平日須定時量血壓且定期健康檢查，讓疾病提早被發現，用適當治療維護美好人生。
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