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健康網》新冠咳不停吃「燉梨」有效？ 中醫：3類人才適合

2025/05/27 12:41

中醫師列出3類適合吃燉梨的人：體質瘦弱者、長期乾咳者、乾咳無痰者；示意圖。（資料照）

中醫師列出3類適合吃燉梨的人：體質瘦弱者、長期乾咳者、乾咳無痰者；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期新冠升溫，許多人久咳不癒，開始上網找偏方，「燉雪梨」就是熱門選項之一。但您知道並不是每種咳嗽都適合吃燉梨嗎？好食課邀請中醫師賴韋圳在臉書專頁發文分享3類適合吃燉梨的人：體質瘦弱者、長期乾咳者、乾咳無痰者。

賴韋圳指出，冰糖燉梨能發揮效用的食材主要是「水梨」，而水梨功能是「潤肺」，也就是幫助補水、舒緩乾燥，所以如果咳嗽是「痰多又濕」的狀況就不適合吃，否則病情可能會加重。

燉梨對症4配方

此外，如果想針對症狀食補燉梨，賴韋圳也提供以下4種配方，他並提醒，身體不適時，與其亂試偏方，不如先諮詢專業醫師，找出真正的原因，再對症調理，才不會越補越亂。

●覺得味道單調：加冰糖、紅棗、蓮子。

●心情鬱悶：加百合、玫瑰。

●眼睛乾澀：加枸杞、菊花。

●容易疲憊：加西洋蔘、黨參。

農糧署指出，水梨含糖量高，糖尿病患者、腸胃虛弱者需慎食。（資料照）

農糧署指出，水梨含糖量高，糖尿病患者、腸胃虛弱者需慎食。（資料照）

農糧署補充，台灣出產的梨子多汁、甜度高，含水量高達89%，細緻多汁的果肉更富含維生素A、B1、B2、C及鐵、鈣、鈉、鉀等營養素。而常見料理「冰糖燉梨」除了具有生津止渴的功效外，還能養顏美容。下為「冰糖燉梨」食譜供民眾參考：

準備食材

梨子1顆、冰糖1.5大匙、枸杞1大匙、紅棗3-4顆、開水2米杯。‍

料理3步驟

1.將梨子洗淨後去皮、去蒂、去籽，接著切半或切瓣。

2.再用水將白木耳泡開，並把枸杞、紅棗清洗乾淨備用。

3.將所有食材放進鍋子裡，置入電鍋中，外鍋放入2米杯水燉煮約20分鐘，即可上桌。

農糧署也提醒，梨子含糖量較高，每人每日攝取量不建議超過1顆，尤其糖尿病患者、腸胃虛弱者不宜過量食用。

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