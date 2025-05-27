澎湖首例！心梗患者到院前給藥救命

救護車配置12導程心電圖監測，與醫師保持到院前聯繫。（澎湖縣消防局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣消防局119緊急救護再創首例！5月24日下午5時，西嶼鄉1名許姓民眾於運動時突發胸痛，家屬立即撥打119求助，消防局西嶼分隊高級救護技術員黃薇樺及隊員王秉翰獲報後火速趕抵現場，立即展開專業評估與急救處置。

救護人員於現場對患者施予12導程心電圖（EKG）監測，結果顯示疑似急性心肌梗塞（AMI），隨即將心電圖影像即時上傳至「菊島守心鏈－心電圖群組」，經部立澎湖醫院副院長蔡文祥判讀為「急性心肌梗塞」，排除禁忌症後，由醫療指導醫師線上醫囑，救護人員立即於現場給予患者服用雙抗血小板藥物（包含Aspirin及Ticagrelor），並同步啟動該院心導管團隊，爭取寶貴救命時間。

請繼續往下閱讀...

消防局為更進一步提升心肌梗塞患者處置品質，高級救護技術員在排除禁忌症並取得醫師線上醫囑，且病患簽署同意書後即可服用藥物，相較以往要到醫院後才開始服用藥物，救護車上給藥可提早約20至30分鐘，當病患抵院時，藥效正好發揮，除了可減緩病人在急診的症狀外，也可減少阻塞血管中血栓的持續產生，更有助於在第一時間把血管打通，降低病患死亡率。

此次案例為消防局首度在到院前階段，成功完成雙抗血小板藥物給藥，並與部澎醫院無縫銜接心導管介入治療，顯著縮短「發病至治療」所需時間，大幅提升急性心肌梗塞病患之存活率與預後品質。今年消防局使用EKG搶救心肌梗塞病患，已有3個成功案例。

湖縣消防局西嶼分隊高級救護技術員黃薇樺及隊員王秉翰，合力完成心肌梗塞到院前給藥澎湖首例。（澎湖縣消防局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法