人格特質影響打疫苗意願！陽明交大研究登國際期刊

陽明交大最新研究發現，「盡責」或「外向」特質的人最可能主動蒐集防疫資訊，並形成明確的接種意願。（陽明交大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕人們對接種疫苗的態度與行動，深受個性影響！陽明交大傳播研究所最新研究顯示，「盡責」或「外向」特質的人最可能主動蒐集防疫資訊，並形成明確的接種意願，研究結果獲國際期刊《Social Science & Medicine》刊登。

陽明交大傳播研究所教授李秀珠率研究團隊，利用風險資訊尋求和處理模型，分析1100位台灣民眾在疫情期間的資訊尋求與疫苗接種意願，發現不同人格特質的人，在面對公共衛生風險時，反應方式大不同。

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研究團隊以心理學中廣泛使用的「五大性格特質」為基礎，分析開放性（Openness）、盡責性（Conscientiousness）、外向性（Extraversion）、親和性（Agreeableness）、神經質（Neuroticism）如何影響一個人面對疫情時的思考與選擇。

研究顯示，具有「盡責」或「外向」特質的人最可能主動蒐集防疫資訊，並形成明確的接種意願。盡責型的人通常組織力強，對疫苗相關知識會投入心力研究並採取行動。而外向的人可能因社交圈的影響，或擔心家人染疫，積極關注疫情與疫苗資訊。

而「親和」的人重視與他人的關係，會受到親友影響而開始注意疫苗議題。具「神經質」傾向的人則是被焦慮或恐懼驅動尋找資訊，容易受情緒左右，資訊的吸收也較片段。

此外，具「開放性」特質的人雖然較願意接納新知，但研究發現卻幾乎與防疫資訊的接收行為無關。研究團隊推測，可能因疫情期間的社交封鎖，限制了他們互動的管道，使得動機受到抑制。

研究同時發現，覺得疫情嚴重的風險認知，或是感到害怕的情緒反應，都不足以驅動人們尋求資訊或接種疫苗。真正的轉折點往往是來自周圍人的影響，例如，當你發現身邊的人都很重視這件事、甚至對你有所期待，就可能因此展開行動。

李秀珠表示，疫苗宣導不應只用「打」與「不打」這種二分法，而是要理解每個人的動機不同。他建議未來的健康宣導，可以針對不同性格的人設計更合適的策略，「因為在資訊爆炸、假消息氾濫的時代，能理解民眾為什麼選擇相信、行動或觀望，是制定有效政策的第一步」。

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