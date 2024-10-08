健康網》茄紅素抗癌又護心！ 醫曝「2秘訣」增加吸收率

醫師表示，番茄加熱能釋放更多的茄紅素，因此，番茄湯、番茄醬等熟製品比生番茄更有利於茄紅素的攝取；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您知道嗎，我們平時喝的番茄湯中不僅鮮甜美味，還蘊含著好處多多的「茄紅素」喔！鄰好西醫診所醫師李思賢表示，茄紅素（Lycopene）是一種重要的類胡蘿蔔素（carotenoid），能幫助我們抗氧化、抗癌，以及預防各種慢性疾病，如心臟病。李思賢也提供了增加食物中茄紅素吸收率的2個辦法，配合油脂（橄欖油+番茄）及煮熟食用（如番茄湯）。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，茄紅素不僅僅是一種天然色素，它還具備強大的健康作用。他引述《Nutrients》期刊指出，茄紅素除了有抗癌效果、抗氧化效果，還能有效抑制心血管疾病、神經系統疾病、糖尿病、肝臟疾病和潰瘍性結腸炎的發展。

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茄紅素4大健康益處

●抗氧化作用：茄紅素是一種強效抗氧化劑，能清除自由基，減少蛋白質、脂質和DNA的氧化損傷，從而降低氧化反應帶來的負面影響。

●保護心血管健康：茄紅素有助於降低心肌梗塞風險，幫助降血壓，預防低密度脂蛋白（LDL）膽固醇的氧化，並提高高密度脂蛋白（HDL）的水平。

●抗癌作用：高濃度的血液茄紅素與前列腺癌、肺癌、子宮癌和乳腺癌等多種癌症風險的降低有關。茄紅素能抑制癌細胞的增殖，誘導癌細胞凋亡，並防止癌細胞的轉移。

●其他潛在健康益處：茄紅素可能還具備神經保護、肝臟保護、骨骼健康、皮膚護理和抗糖尿病的作用。

2秘訣增加茄紅素吸收率

李思賢指出，茄紅素是脂溶性物質，因此與脂肪一同攝取能更好地被吸收。相較於其他類胡蘿蔔素，茄紅素的熱穩定性更佳，加熱反而能提高其生物利用度。

1.配合油脂：建議與富含健康油脂的食物一起食用，例如在沙拉中加入橄欖油和番茄，能增強茄紅素的吸收。

2.熟食優於生食：加熱能釋放更多的茄紅素，讓人體更容易吸收。因此，番茄湯、番茄醬等熟製品比生番茄更有利於茄紅素的攝取。

最後，李思賢分享，富含茄紅素的食物包含番茄及其製品（如番茄醬、番茄汁，是茄紅素的最佳來源）、西瓜、紅葡萄柚、紅甜椒、紅番石榴。如果難以從日常飲食中獲得足夠的茄紅素，可以考慮使用經過特殊處理以提高生物利用度的「茄紅素補充劑」。

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