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健康 > 名人健康事

張友驊滑倒離世》醫：老人5疾病發作 會跌倒

2024/10/12 11:35

名嘴張友驊近日因跌倒昏迷，在急救多日後仍回天乏術，於11日上午離世。（資料照）

名嘴張友驊近日因跌倒昏迷，在急救多日後仍回天乏術，於11日上午離世。（資料照）

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張友驊滑倒》成人反應力不佳慎防跌倒 醫點高風險3族群

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕名嘴張友驊近日在戶外散步時不慎滑倒，頭部受撞擊後昏迷；送醫急救整整8天，仍於11日宣告不治，享壽69歲。胸腔重症醫師蘇一峰表示，不少年長者的疾病發作，表現是跌倒，包含：肺炎太虛弱，心肺功能差，血壓低昏倒，突然心肌梗塞，突然中風或腦溢血。

據報導，資深媒體人陳琴富在得知張友驊住院的消息，便多次前往醫院探視。而他在6日得知張友驊仍是昏迷狀態。7日斷層掃描發現腦部有病變。而到了11日得知張友驊家屬告知的離世消息。「他太太決定將維生器拿掉，人就走了。」最後陳琴富表示告別式將在10月30日舉行。

蘇一峰表示，其實很多老人家的疾病發作，表現出來是跌倒。例如：肺炎太虛弱，心肺功能差，血壓低昏倒，突然心肌梗塞，突然中風或腦溢血。「光跌倒就OHCA，常常是有重大的疾病在背後導致。」

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