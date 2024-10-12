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張友驊滑倒離世》醫：老人5疾病發作 會跌倒
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕名嘴張友驊近日在戶外散步時不慎滑倒，頭部受撞擊後昏迷；送醫急救整整8天，仍於11日宣告不治，享壽69歲。胸腔重症醫師蘇一峰表示，不少年長者的疾病發作，表現是跌倒，包含：肺炎太虛弱，心肺功能差，血壓低昏倒，突然心肌梗塞，突然中風或腦溢血。
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據報導，資深媒體人陳琴富在得知張友驊住院的消息，便多次前往醫院探視。而他在6日得知張友驊仍是昏迷狀態。7日斷層掃描發現腦部有病變。而到了11日得知張友驊家屬告知的離世消息。「他太太決定將維生器拿掉，人就走了。」最後陳琴富表示告別式將在10月30日舉行。
蘇一峰表示，其實很多老人家的疾病發作，表現出來是跌倒。例如：肺炎太虛弱，心肺功能差，血壓低昏倒，突然心肌梗塞，突然中風或腦溢血。「光跌倒就OHCA，常常是有重大的疾病在背後導致。」
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