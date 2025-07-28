血壓、血糖忽高忽低 斷層掃描揪腎上腺腫瘤

▲電腦斷層掃描顯示，雙側腎上腺皆有2公分腫瘤。（照片提供／王偉傑）

文／王偉傑

48歲劉女士近半年來皮膚狀況變差、月經不規律，飲食沒有變化，體重卻不斷上升，原以為是更年期代謝變差，直到因血壓偏高，就醫進一步檢查才確診是腎上腺腫瘤導致的內分泌失調。找出病根，切除雙側腎上腺腫瘤後，她的身體不適狀況改善，血壓、血糖也都恢復正常，並及時避免潛在健康風險。

一般高血壓多屬原發性，與遺傳、生活習慣相關，但若血壓控制困難、病患年紀較輕或伴隨低血鉀、腎功能異常等情況，則需警覺是否為次發性高血壓。

請繼續往下閱讀...

腎上腺分泌皮質醇過多

劉女士因血壓及血糖長期略高且起伏不定就醫，經電腦斷層掃描後發現她的雙側腎上腺皆有2公分腫瘤，進一步抽血也發現，皮質醇明顯升高，而調控皮質醇的促腎上腺皮質激素卻偏低，顯示皮質醇過高源自腎上腺本身。經低劑量類固醇抑制試驗後，皮質醇未被有效抑制，確診為「庫欣氏症候群」。

確診「庫欣氏症候群」

「庫欣氏症候群」是指體內長期暴露於過高的皮質醇所導致的症候群，可能由腎上腺腫瘤、自體免疫疾病長期使用類固醇等引起。常見症狀包括臉部圓胖（滿月臉）、腹部肥胖、四肢變細、高血壓、高血糖、骨質疏鬆、皮膚變薄、容易瘀青、情緒起伏大、疲倦虛弱，女性可能出現月經不規則、多毛。

醫療團隊透過腎上腺靜脈取樣檢查也釐清病患為左側腎上腺分泌皮質醇過多，經過充分溝通後，採用腹腔鏡手術切除左側腎上腺，以確保右側腎上腺功能仍照常分泌腎上腺激素。術後恢復良好，身心狀況亦回歸健康。

次發性高血壓可能原因包括腎臟疾病（如慢性腎炎、腎動脈狹窄）、內分泌異常（如腎上腺腫瘤、庫欣氏症候群）、睡眠呼吸中止症、甲狀腺功能異常等。若長期血壓控制不良，建議尋求專科醫師評估，早期發現是否有次發性高血壓的內分泌原因。

（作者為衛福部樂生醫院院長、腎臟內科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法