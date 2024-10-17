健康網》大雨後發燒、肌肉痛？ 小心登革熱而非天氣痛！

醫師指出，大雨過後，許多民眾出現發燒、頭痛、關節痛和肌肉痛等症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期大雨過後，許多民眾出現發燒、頭痛、關節痛和肌肉痛等症狀，對此，林口長庚風濕過敏免疫科醫師在臉書上表示，颱風和降雨前，關節緊繃和疼痛的現象較為常見，這被稱為「天氣痛」，但是大雨過後出現則要注意可能與登革熱有關。

醫師指出，當大雨過後出現發燒和其他症狀時，特別是在登革熱疫區的居民需提高警覺。登革熱是由埃及斑紋蚊和白線斑蚊傳播的病毒，潛伏期為3至8天，典型症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉和關節痛，以及皮疹等，這些症狀與流行性感冒、麻疹和腸病毒等疾病相似。

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醫師提醒，若發病前14天內曾到過疫區，應及時就醫進行診斷。一旦確診為登革熱，患者需避免再次被蚊子叮咬，並清除住家附近的蚊蟲滋生源。

目前登革熱尚無疫苗可供預防，因此防治病媒蚊至關重要。醫師特別強調，大雨過後的1週是防治登革熱的關鍵期，民眾應務必落實「巡、倒、清、刷」的防治措施，透過這些措施，能有效降低登革熱的傳播風險，保護自身與家人的健康。

●巡：檢查有無積水容器。

●倒：倒掉空積水容器。

●清：清除不必要的容器。

●刷：清洗容器並去除蟲卵。

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