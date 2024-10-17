自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》大雨後發燒、肌肉痛？ 小心登革熱而非天氣痛！

2024/10/17 16:00

醫師指出，大雨過後，許多民眾出現發燒、頭痛、關節痛和肌肉痛等症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，大雨過後，許多民眾出現發燒、頭痛、關節痛和肌肉痛等症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期大雨過後，許多民眾出現發燒、頭痛、關節痛和肌肉痛等症狀，對此，林口長庚風濕過敏免疫科醫師在臉書上表示，颱風和降雨前，關節緊繃和疼痛的現象較為常見，這被稱為「天氣痛」，但是大雨過後出現則要注意可能與登革熱有關。

醫師指出，當大雨過後出現發燒和其他症狀時，特別是在登革熱疫區的居民需提高警覺。登革熱是由埃及斑紋蚊和白線斑蚊傳播的病毒，潛伏期為3至8天，典型症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉和關節痛，以及皮疹等，這些症狀與流行性感冒、麻疹和腸病毒等疾病相似。

醫師提醒，若發病前14天內曾到過疫區，應及時就醫進行診斷。一旦確診為登革熱，患者需避免再次被蚊子叮咬，並清除住家附近的蚊蟲滋生源。

目前登革熱尚無疫苗可供預防，因此防治病媒蚊至關重要。醫師特別強調，大雨過後的1週是防治登革熱的關鍵期，民眾應務必落實「巡、倒、清、刷」的防治措施，透過這些措施，能有效降低登革熱的傳播風險，保護自身與家人的健康。

●巡：檢查有無積水容器。

●倒：倒掉空積水容器。

●清：清除不必要的容器。

●刷：清洗容器並去除蟲卵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中