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支持乳癌防治！ 中衛推公益口罩 目標1萬盒捐100萬
〔記者張聰秋／彰化報導〕10月是「國際乳癌防治月」，根據國民健康署統計，乳癌是台灣女性癌症發生率最高的癌症，CSD中衛連續4年與雅詩蘭黛集團合作推廣「粉紅絲帶乳癌防治活動」，呼籲女性早期發現、早期治療。
中衛行銷經理周令怡表示，從2021年起，中衛每年都推出粉紅絲帶聯名公益口罩，已累計捐出316萬元支持乳癌防治。今年公益款目標賣出1萬盒口罩，捐出100萬元給台灣癌症臨床研究發展基金會，幫助終結乳癌。
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這次推出的公益口罩，每盒50片，售價300元，限量包裝印有「Time To End Breast Cancer」的鋼印。除了經典的「櫻花粉」口罩，還加入3D口罩款，希望讓更多人參與這項公益計畫。
另外，即日起到10月底，在momo、博客來、PChome、Yahoo等平台購買3盒，還享88折優惠，並送價值129元的酒精濕紙巾，數量有限，送完為止。購買後憑電子發票登錄中衛官方LINE，還有機會抽中雅詩蘭黛集團的美妝品，將抽出10位幸運得主。
響應粉紅10月，CSD中衛也將於10月25日推出全新「3Dv」翹鼻V臉口罩，強調「輕、薄、透」的材質，戴上後能讓鼻子翹、下巴收、側臉提拉，打造俐落小V臉。首波上市3色，售價350元，電商平台和康是美指定門市有售，詳情請上CSD中衛官方粉絲專頁查詢。
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