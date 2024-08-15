健康網》天氣熱也會關節炎 醫授4招預防

醫師表示，長時間待在冷氣房時，注意室內外溫度的變化，避免急遽的溫度波動，對關節造成不良影響；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱，人們為了躲避高溫，經常待在冷氣房中，沒想到關節炎竟然找上門。板橋原力診所復健科醫師王竣平表示，不只冬天關節炎容易發作，夏天如果不小心也會容易有關節炎，預防4招，包括：適當補充水分、均衡飲食、注意室內溫度、保持正確的姿勢。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文表示，很多人覺得， 關節炎是屬於冬天的疾病，在夏天就不會特別注意，但其實夏天如果保養不善，也很容易出現關節炎。

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夏天關節腫脹4原因

●高溫潮濕：夏季氣候炎熱潮濕，使得身體容易失去水分，導致關節缺水，增加了摩擦，引起腫脹感。

●體內水分不足：夏季容易流汗，如果不及時補充水分，就會造成體內水分不足，加重了關節的壓力，容易引起腫脹。

●飲食不均衡：很多人在夏天的時候，會吃進過多的鹽分和含糖食物，導致體內水分滯留，加重了關節的負擔，進而引發腫脹。

●長時間待在冷氣房：夏天實在是太熱了，許多人會長時間待在冷氣房，溫度忽高忽低可能對關節產生不良影響，增加了腫脹的可能性。

預防夏天關節腫脹

●適當補充水分：夏天當然要多喝水，保持身體水分平衡，有助於維持關節的彈性。

●均衡飲食：控制鹽分和糖分攝取，多攝取含有維生素C、E等抗氧化物質的食物，有助於維持關節健康。

●注意室內溫度：長時間待在冷氣房時，注意室內外溫度的變化，避免急遽的溫度波動，對關節造成不良影響。如果要從外面進入冷氣房，可以先多加件衣服，或是先在沒有冷氣的室內待一下，可以緩解溫度波動帶來的影響。

●保持正確的姿勢：長時間坐著或站著時，保持正確的姿勢，避免對關節造成不必要的壓力。另外建議定期進行關節按摩和伸展運動，有助於減輕關節的疲勞和腫脹感。

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