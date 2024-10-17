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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

台大公衛建議：大腸癌篩檢改45歲 10年內可少千名病例

2024/10/17 15:28

台大公衛學院教授李文宗發表最新研究證實，大腸癌發生與篩檢及世代效應有關聯。（記者楊綿傑攝）

台大公衛學院教授李文宗發表最新研究證實，大腸癌發生與篩檢及世代效應有關聯。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕大腸癌高居國人癌症發生前三名，更是全球重要公衛議題，台大公衛學院教授李文宗發表最新研究證實，大腸癌發生與篩檢及世代效應有關聯，從台灣經驗來看，篩檢介入可成功減少發生率逾1成，相關研究已發表在國際流行病學雜誌。他並強烈建議篩檢年齡下調至45歲，估計10年內累計可減少逾千名病例。

李文宗運用了新設計的「年齡-年代-世代-篩檢模型」進行研究，他指出，台灣大腸癌篩檢政策推動對發生率的長期趨勢留下顯著影響。台灣2004年起針對50至69歲民眾推篩檢，但篩檢率僅4.8%，後2010年擴大規模，篩檢率提升到23.4%，到2013年再提高年齡層到74歲，根據模式推估，實際上的年齡影響範圍可到79歲。

從結果來看，李文宗表示，2010年時50至79歲男性與女性大腸癌發生率較過去分別上升19.2%和15.6%，但隨後每年分別下降3.4%和3.1%，若進一步與未篩檢情況相比，截至2019年，篩檢已成功減少男性發生率12.4%、女性11.6%。

台灣直結腸癌 平均診斷年齡老化

而台灣直結腸癌發生率也呈現顯著世代效應，李文宗指出，隨著出生世代越晚，直結腸癌風險越高。台灣男性在1980年出生世代後，風險上升趨勢放緩；女性的風險則是在1980年出生世代達到頂峰，之後則呈現下降趨勢。

相較之下，西方國家早期出生世代的直結腸癌風險多為平穩或下降，但自1960年代出生世代後，風險急遽上升，具體原因未有定論，已成為新的公衛議題。但研究目前追蹤到1990年出生世代，雖未發現台灣有與西方相同快速上升跡象，不過應密切注意。

若明年大腸癌篩檢為45歲 10年內減千名病例

此外，李文宗的研究還發現，台灣直結腸癌平均診斷年齡老化，不過他提到，這是由於老年人口增長的關係，將年齡結構因素調整後，實際上在2010年後，診斷年齡是呈現迅速下降，因此推動大腸癌篩檢下降到45歲絕對有其必要。

針對降低大腸癌篩檢年齡，李文宗也估算，若是2025年就能確實執行，至2035年可累計減少1023病例，若是2030年才執行，至2035年則累計減少222病例，越早進行會有越好的預防效果。

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