健康網》骨鬆、膝蓋痛不是都補鈣 藥師「正解」吃出好骨力

藥師指出，關節的痠痛退化，屬於軟骨問題，市面上針對關節問題的產品眾多，最主流的應該是葡萄糖胺和UC2；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「藥師我骨質疏鬆，想要買廣告那個健康食品」、「藥師我膝蓋痛，廣告那個鈣片效果如何？」藥師圖文作家米八芭直言「保健品這樣吃完全沒效」，因為根本就「補反了」。骨質疏鬆者是硬骨缺鈣，要補充鈣片；關節痛患者則是潤滑緩衝的軟骨磨損，可補充葡萄糖胺、非變性二型膠原蛋白（UC2）、軟骨素等產品。

硬骨支撐身體、軟骨做緩衝

米八芭於臉書粉專「白袍藥師 米八芭」圖文說明，很多民眾走進藥局就說要買「顧骨頭」的東西，但往往不清楚自己真正需要的是什麼。米八芭衛教指出，我們的骨頭有分成軟骨跟硬骨，吃雞腿時硬到絕對不會去吃的那是硬骨，而白色半透明、有點硬但用力咬還是可以咬下去的則是軟骨。硬骨功能是支撐身體、而軟骨則是在硬骨跟硬骨之間的關節處做潤滑緩衝用途。

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硬骨主要是鈣組成，骨質疏鬆、骨密度低是硬骨的問題，需要補充的是鈣。市面上的產品通常會添加維他命D幫助鈣質吸收。另外，因為鈣會幫助肌肉正常收縮，如果缺乏可能造成肌肉不正常收縮，也就是所謂的抽筋。因此，經常抽筋的話，可能要注意一下是不是鈣、鎂等元素不足。但仍要提醒，抽筋原因很多、也不見得一定是缺鈣。

UC2所需補充量較葡萄糖胺低

米八芭提到，至於關節的痠痛退化，屬於軟骨問題，市面上針對關節問題的產品眾多，最主流的應該是葡萄糖胺和UC2。葡萄糖胺跟UC2有個很大的差別在於吃進的量，葡萄糖胺產品一般需要4到6顆/天，UC2則通常是1顆/天，可以依自己能接受、願意持續補充來選擇，畢竟不管選哪一種，最重要的還是要持之以恆，才可能有預期的結果。

米八芭提醒，每個人狀況不同、需要的也不同，並沒有哪一種一定最好最有效，還是需要自己試試看、或就診檢查。這類商品在超市、網路也能購買，很多人其實在沒人告知這些知識的狀況下，買錯或買到不適合的商品，這只是最基礎的知識，更進一步的個人化醫療諮詢或建議，還是建議民眾可以找信任的醫師或藥師進行。

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