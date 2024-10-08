雙北登革熱群聚達67例 北市大同男病毒一致也入列

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新登革熱疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕台北市衛生局昨公布第2例本土登革熱病例，為居住大同區20多歲男性，衛福部疾管署副署長羅一鈞今（8日）表示，該名個案定序結果已出爐，與新北市群聚案一致，因潛伏期間曾有新北市新店區高風險場域活動史，因此相研判為同一群聚案，雙北群聚累計已達67例。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週新增10例本土登革熱，居住於新北市8例為新店區及中和區各4例，以及台北市2例為文山區及大同區各1例，介於20多歲至70多歲，男性6例、女性4例，9月22日至10月4日發病，均感染登革熱病毒第二型。

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羅一鈞指出，今日雙北本土登革熱已無新增個案，但這週東北季風帶來降雨，對於孳生源清除或噴藥防治都不利，呼籲民眾主動配合清理家戶積水容器，避免疫情反彈。他也提醒，以往雙北登革熱疫情曾拖到11月上旬結束，不要因為現在天氣轉涼就認為蚊子不會出來，輕忽傳播風險。

羅一鈞也指出，疾管署昨邀請國內病媒蚊專家、國衛院蚊媒傳染病防治研究中心、環境部，以及雲林縣、嘉義縣、嘉義市政府共同召開「因應國內埃及斑蚊北移專家會議」，會議結論主要有2大重點，埃及斑蚊於夏季在雲林縣北港鎮發現，專家認為是否確定北移待觀察，埃及斑蚊族群是否在北港鎮順利過冬是關鍵，可過冬代表可適應環境生長與繁殖，國衛院將持續監測至明年春天。

羅一鈞也提到，依國衛院調查發現，北港鎮的埃及斑蚊只分布在5個里，範圍在500公尺內，主要是過往民眾進香熱門地、朝天宮附近，雲林縣與北港鎮已動員防疫單位及社區進行防治工作，專家建議雲林縣政府提出埃及斑蚊防治計畫，透過孳生源清除、化學防治、社區動員、教育宣導等方式控制埃及斑蚊，疾管署也建議雲林縣可透過調查病媒蚊指數了解北港鎮家戶內埃及斑蚊分布情形，也將協助研擬上述計畫。

疾管署統計，今年累計233例本土登革熱，其中入夏後累計69例，分布新北市64例、台北市及高雄市各2例、花蓮縣1例；另今年累計223例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，印尼88例為多，其次為菲律賓29例及泰國28例。

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