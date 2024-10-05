本土登革熱群聚病患至大溪旅遊 桃園加強巡查

桃園市政府衛生局接獲北市登革熱群聚之通知，立即與環境保護局聯手，對活動地周圍50公尺範圍內進行孳生源巡查及清除作業。（環保局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕北市出現本土登革熱群聚事件，且有確診病例曾於大溪區山豬湖生態親水園區旅遊，桃園市政府衛生局接獲通知，立即與環境保護局聯手，對活動地周圍50公尺範圍內進行孳生源巡查及清除作業，另山陀兒颱風來襲導致許多地方出現積淹水情況，也呼籲民眾須落實清理積水容器並加蓋，若未主動清除積水導致病媒蚊幼蟲孳生，將依據傳染病防治法處以3000至1萬5000元的罰款。

衛生局補充說明，今年針對未主動清除積水導致病媒蚊幼蟲孳生，已開立48件裁處書，根據疾病管制署截至10月2日監測數據顯示，全國確診446例登革熱病例中，228例為本土，218例為境外移入，本土病例數持續上升，顯示疫情威脅日益嚴重。桃園市確診病例計20例均為境外移入，衛生局將持續監測疫情發展，並啟動相關防治措施。

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山陀兒颱風過後，環保志工加強積水容器清理，以防登革熱疫情。（環保局提供）

另外，衛生局建議民眾外出旅遊及出入疫區，應穿著淺色長袖衣褲，並在裸露肌膚上使用含有政府核可成分的防蚊液（如DEET、派卡瑞丁、IR3535等），以避免蚊蟲叮咬，回家後，應自行監測健康狀況14天，若出現登革熱疑似症狀（如頭痛、發燒、後眼窩痛、出疹、骨頭和肌肉疼痛等），可前往桃園市218家提供登革熱NS1快速檢驗試劑的醫療機構就醫，並主動告知醫師旅行史及接觸史；醫療機構的資訊可至衛生局網站查詢。

另環境管理處於4日起至6日連續3天，加強動員清潔隊員及環保志工，清除廢棄輪胎、寶特瓶、鐵鋁罐、便當盒、盆栽底盤、塑膠袋、飲料杯，以及街道巷弄的垃圾雜物，降低社區病媒蚊密度及阻斷登革熱傳播源。

山陀兒颱風過後，環保志工加強積水容器清理，以防登革熱疫情。（環保局提供）

桃園市進行清潔消毒作業。（環保局提供）

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