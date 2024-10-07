新北本土登革熱+4 有2例感染至少一週以上

市長侯友宜呼籲，在登革熱好發期間，除了不斷的消毒以外，市民一定要「巡、倒、清、刷」。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市本土登革熱再新增4病例，為1男3女，年齡介於61至72歲，為新店區2例、中和區2例，發病日介於9月22日至10月2日，其中2例的血清抗體IgG呈現陽性，表示感染至少一週以上。另外，此次4例經調査仍與目前高風險區域有關，研判感染區域未擴大。截至10月6日累計64例本土登革熱病例。

山陀兒颱風過後一週為登革熱防治關鍵期，市長侯友宜於今日到高風險區視察表示，在登革熱好發期間，除了不斷的消毒以外，特別要呼籲市民一定要「巡、倒、清、刷」，積極清除住家周遭積水容器。目前管制範圍都已經把它管制好，但近日衛生單位陸續查獲6件民眾戶外積水容器有孑孓，將依傳染病防治法第70條裁罰3000元，市府也將持續加強巡査，請民眾勿以身試法。

請繼續往下閱讀...

侯友宜強調，這個社區剛好在新店區，也距離第六公墓非常近，且山上在公墓旁邊有些容器，經過宣導，以及清潔隊的清理都已經把它清理完畢。不過較擔心只要一下雨，就會積水，所以會馬上再進行清消。

市長侯友宜（左）今日到高風險區視察。（新北市政府提供）

衛生局長陳潤秋指出，目前新北本土登革熱病例主要為9月於景新公園、三介廟、天山公園及周邊山區活動而感染，由於山區是蚊子的天然孳生源，市府團隊已於該區域設立管制區，持續安排員警、區公所加強巡邏，提醒民眾不可進入管制區，如發現擅闖將依傳染病防治法最高處30萬元罰鍰。

同時也在周邊社區設立警示牌，提醒民眾要做好穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹政府主管機關核可的防蚊藥劑（蚊蟲忌避劑）等防蚊措施以防範登革熱。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法