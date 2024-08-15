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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

開學倒數！高雄類鼻疽、登革熱疫情升溫 校園嚴防

2024/08/15 14:00

高雄類鼻疽、登革熱疫情升溫，開學前教育局、衞生局聯手校園防範，衛生局疾管處洪玉倖處長（右）請校園相關人員注意容易滋生病媒蚊物品。（教育局提供）

高雄類鼻疽、登革熱疫情升溫，開學前教育局、衞生局聯手校園防範，衛生局疾管處洪玉倖處長（右）請校園相關人員注意容易滋生病媒蚊物品。（教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄於水災後疫情升溫，開學在即，教育局長吳立森今天參與校園傳染病防治研習，巡查校園孳生源，請來衛生局疾管處洪玉倖處長擔任講師，要求各校落實防疫，以確保師生安心上學。

113學年度開學在即，為防範校園傳染病、登革熱疫情危害校園師生健康，教育局長吳立森今（15）日與教師們參與高雄市校園傳染病增能研習，也巡查校園孳生源，他表示，校園是師生長時間活動與人員密集高的場域，常見的上呼吸道症狀，例如流感、新冠病毒，常造成學生罹病缺席影響學習。

教育局特地舉行校園傳染病增能研習，邀請學校相關教師們參與，增進防疫相關知識。此外，也特別感謝衛生局在凱米颱風後，提供高雄市學校近400包環境用藥來幫助學校，一起防止校園病媒蚊孳生。

教育局於暑假期間分區辦理3場次校園傳染病增能研習，第一場於今天在青年國中舉行，吳立森局長親自參加，現場由衛生局疾管處洪玉倖處長擔任講師，共同強調學校常見傳染病防治的重要性，尤其目前為登革熱流行期，因應開學在即，請學校提早防範與落實各項防疫工作。

吳立森強調，開學前請各校進行全校噴藥清消，開學第一週利用全校性集會、班級群組、跑馬燈、海報圖卡等多元管道宣導，同時請學校掌握東南亞旅遊史及探親返臺的師生名單，請其返國後14天內如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，停止上班上課，速就醫、驗快篩。

高雄類鼻疽、登革熱疫情升溫，開學前教育局、衞生局聯手校園防範，教育局長吳立森（左）親自巡清校園積水。（教育局提供）

高雄類鼻疽、登革熱疫情升溫，開學前教育局、衞生局聯手校園防範，教育局長吳立森（左）親自巡清校園積水。（教育局提供）

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