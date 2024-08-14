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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

今年流感重症破千例 黃立民：「免疫負債」恐續至明年底

2024/08/14 15:56

黃立民醫師表示，流感疫情全年化，夏季也出現流行。（台灣感染症醫學會提供）

黃立民醫師表示，流感疫情全年化，夏季也出現流行。（台灣感染症醫學會提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕流感疫情全年化，夏季也出現流行，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，今年流感併發重症截至8月9日已高達1231人，超過去年全年人數，看起來「怵目驚心」，他研判主要受到新冠疫情的免疫負債效應影響，預估要等到明（2025）年底才會恢復常態。

黃立民指出，在新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）流行期間，人人落實戴口罩、勤洗手等措施嚴格防疫，免疫系統沒有機會接觸到其他病毒，缺乏刺激生成免疫力，導致回到生活常態後，出現免疫負債的情況，多種傳染病疫情大爆發。

今年夏天，四周仍不時傳出咳嗽聲，流感求診人數讓不少醫師直言與往年不一樣。黃立民提到，夏天流感疫情與冬天一樣嚴重，出現「流感全年化」現象，就是免疫負債效應，預估至少要等到明年底才會回到常態。

台灣感染症醫學會理事長張峰義也指出，大眾普遍對流感有3大NG觀念，包含流感冬天才會有，但現已流感全年化，夏季也要提高警覺；流感疫苗打完就立刻見效，事實是接種後約2至3週才能生成足夠的抗體濃度與免疫力，如果到了疫情高峰期才接種，當下仍暴露於感染風險中；流感疫苗保護時效都一樣，然而不同種類疫苗有不同效力。

目前市面上有針對長者設計的高劑量疫苗、含佐劑疫苗，可增強防護力，對於是否評估公費接種，疾管署署長莊人祥透露，今（2024）年都提案到醫藥品查驗中心進行成本效益評估，預計年底會有結果，後續才能再送衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）由專家討論。

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