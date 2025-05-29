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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》5旬男鼻塞伴「2症狀」半年 檢查竟是鼻咽癌

2025/05/29 15:55

1名年約50歲的男子經常鼻塞、擤鼻涕偶爾帶血絲，且發現自己脖子腫，經醫師診斷為鼻咽癌；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

1名年約50歲的男子經常鼻塞、擤鼻涕偶爾帶血絲，且發現自己脖子腫，經醫師診斷為鼻咽癌；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名年約50歲的男子經常鼻塞、擤鼻涕偶爾帶血絲，且發現自己脖子腫，以為是只是火氣大而未多加留意，直至症狀持續半年後，在一次就醫時詢問醫師，醫師聽到後心感不妙，推測與鼻咽癌有關，因此立即為其轉診至耳鼻喉科，經檢查證實是鼻咽癌，幸後續治療順利，已無大礙。醫師提醒，小症狀別忽略，若有固定症狀持續1個月以上，要提高警覺，儘早就醫檢查。

小症狀別忽略 恐是癌症前兆

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享個案，這名男子因病態性肥胖、高血脂問題，長期在其門診追蹤治療。某次回診時，男子突然說：「陳醫師，我覺得脖子這邊好像有淋巴結腫大，會不會是甲狀腺出問題了？」因此進一步詢問詢問是否有其他症狀。

患者表示沒什麼大問題，就是經常鼻塞，大概持續了半年左右，時好時壞，也就沒有特別在意。只是近3個月，發現擤鼻涕時偶爾會帶血絲，不過因為他有抽菸、喝酒、吃檳榔的習慣，覺得可能只是火氣大而已，而未特別在意。

陳榮堅指出，當聽患者說同時有鼻塞、輕微流鼻血與淋巴腫大的情況，他感覺不太對勁，懷疑可能跟鼻咽癌有關，當天就立刻轉診到耳鼻喉科。診斷確診為鼻咽癌。後續治療除了耳鼻喉科進行鼻咽癌手術與放射治療外，減重代謝科也要持續合併治療，幫助控制體重及血脂。

固定症狀持續逾1個月 應就醫檢查

陳榮堅表示，幸好這名患者順利痊癒，但仍提醒民眾，如果有固定症狀持續超過1個月以上，要提高警覺，儘早就醫檢查。

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