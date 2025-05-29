卵巢腫瘤大如籃球 達文西加單孔腹腔鏡 傷口不到3公分

孫女士（左2）與她女兒非常感謝張裕醫師（右2）在治療上有專業又有溫度，讓病人感到安心。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕64歲孫女士因腹脹就醫，檢查發現腹中有1顆超過25公分、比籃球還大的卵巢腫瘤，且與腸道、子宮與骨盆腔有大面積沾黏，傳統開腹手術恐有20公分以上的傷口，高風險且復原期長。台南市立醫院暨高雄秀傳醫院婦產科醫師張裕運用達文西機器人手術，結合單孔腹腔鏡讓傷口面積減少8成，降低術後疼痛與感染風險、縮短復原期。

孫女士分享，最初只是覺得肚子脹、腰圍變粗，誤以為腸胃不適，直到症狀加劇就醫才意外發現有巨大腫瘤。她表示，6年前曾陪同學從台東到高雄，求診張裕醫師治療子宮內膜癌，當時治療成效很好；6年後換自己面臨巨大卵巢腫瘤的困境，立刻想到尋求張裕醫師的協助。

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張裕表示，達文西手術具備3D高清視野與靈活機械手臂，可進行精細分離與切除，特別適合處理沾黏嚴重、位置複雜或大型腫瘤的病灶。以一般婦科手術為例，傳統子宮切除約需2至5小時；達文西手術可縮短至20到60分鐘，婦癌手術則由過往3至7小時縮短到約90至150分鐘，大幅減少術中出血、降低感染與疼痛風險，病人住院時間通常僅3至4天。

張裕說，對孫女士此次手術的特色在於運用單孔腹腔鏡手術的經驗，結合達文西機械手臂，讓傷口可由4-5個小切口，縮小至1-2個傷口，減少8成傷口面積，對於病人的身體美觀與減少術後疼痛皆有莫大的助益。

「我本來以為這麼大的腫瘤要開大刀，結果只用1個不到3公分的小傷口就處理好了，不到12小時可以走路、24小就能自己洗澡，真的很感動也很感謝。」孫女士強調，術後恢復快速、精神好轉也不需化療，讓她找回生活品質，同時呼籲婦女朋友面對身體的異狀，一定要篩不要猜，才不會錯過治療時機。

張裕並提醒，若女性出現月經異常、下腹疼痛、腹脹或頻尿等症狀，應及早就醫。現代醫療科技已能安全處理過去需開大刀的複雜手術，達文西微創手術不僅縮短恢復時間，還能提升患者整體生活品質。

孫女士（左2） 回到台南市立醫院大方分享其巨大卵巢腫瘤的治療過程，並呼籲婦女朋友對疑似病症要篩不要猜，一定要留意自身健康狀況。（台南市立醫院提供）

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