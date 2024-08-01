健康網》颱風前後過敏易發作 醫：氣喘兒小心

颱風過後濕度上升，容易引發過敏。（圖取自shuttestock）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕凱米颱風帶來致災性雨勢，雖已經遠離，疾管署提醒需慎防登革熱、鉤端螺旋體以及類鼻疽等傳染病。同時兒科醫師提醒，在颱風天前後，過敏患者容易發作，也許有相關困擾的孩子，也出現氣喘症狀了。

徐嘉賢兒科診所院長徐嘉賢在臉書專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」說明，颱風天的前後，過敏的患者很容易發作，最近在門診當中遇到非常多患者發作的狀況。徐嘉賢表示主要原因是：濕度大幅上升，進一步讓過敏原增加。另外，氣壓變化也會影響氣喘發作。徐嘉賢提醒，如果過敏發作的話，請洽詢家庭醫師或過敏、氣喘科專科醫師。

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除了過敏以外，疾管署表示，登革熱、鉤端螺旋體病與類鼻疽等傳染病風險大增。疾管署表示，颱風過後常出現傳染病高峰，特別是登革熱，在2015年蘇迪勒颱風及去年的卡努颱風後都有登革熱病例激增情形。疾管署副署長羅一鈞提醒，鉤端螺旋體病潛伏期約30天、類鼻疽約21天，呼籲民眾加強防疫措施。

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