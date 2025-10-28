自由電子報
健康 > 名人健康事

白袍升級版》跟隨坂口志文腳步 醫師科學家穿梭手術、實驗室間

2025/10/28 22:40

諾貝爾醫學獎得主坂口志文是從手術室走進研究室。在台灣醫界，也有不少醫師重回實驗室，埋首研究，希望找出拯救病人的方法。（德意社）

〔健康頻道／綜合報導〕諾貝爾醫學獎得主坂口志文是從手術室走進研究室。在台灣醫界也有不少醫師，重返學術研究，在手術室與實驗室之間穿梭。陽明交通大學醫學院生理學研究所助理教授、微菌叢研究中心副主任吳莉玲指出，單是她的研究團隊中也有兩位醫師參與。

吳莉玲說，越來越多臨床醫師進入實驗室。這不是職業轉換，而是一場「回到源頭」的探險，想從最基本的科學開始解開疾病的謎題。

林口長庚醫院副院長邱政洵也認為，像坂口志文原本是臨床醫師，後來一頭栽進T細胞免疫領域，醫學背景出身，相得益彰。

吳莉玲解釋，很多醫師在臨床上遇到相似卻又不同的病人：同樣的藥，有人好得快，有人卻反覆發作；同一個手術，有人恢復良好，有人卻併發症不斷。甚至在減重門診裡，也常看到「同樣的減肥方法，為什麼有人瘦得快，有人卻一點效果也沒有，甚至還反彈？」

臨床醫師在苦思下，動念回到實驗室裡找答案。家醫科醫師王姿允試圖拆解臨床觀察到的謎題，她早上看診、處理病人家屬的疑問，忙得不可開交；下午依舊穿著白袍，但投入在顯微鏡、試管與數據分析的世界。

台北榮總外科主治醫師高義筑專注於「肝臟缺血再灌流傷害的機制」，在忙碌臨床醫學外，到實驗室做實驗。（記者李惠芬攝）

台北榮總外科主治醫師高義筑專注於「肝臟缺血再灌流傷害的機制」，他表示，這是手術病人常見卻仍有許多未知的現象與併發症。他現在在實驗室裡用小鼠模型、分子與免疫檢測找答案，希望能找到新的保護策略。

減重醫師王姿允投入研究腸道菌相、代謝指標與免疫細胞變化。（取自王姿允臉書）

王姿允則投入研究腸道菌相、代謝指標與免疫細胞變化，希望替肥胖治療與「不復胖」找到新的機制與策略。

吳莉玲表示，這些「醫師科學家」日夜兼程地努力，把病人的需求帶進研究，把研究成果帶回病人身邊，期盼能治癒更多人。

