健康網》研究指出：每天少坐半小時 就能改善能量代謝

〔健康頻道／綜合報導〕一項新研究顯示，每天只要少坐30分鐘，就能提升身體利用脂肪與碳水化合物產生能量的能力。減少久坐行為，對缺乏運動、心臟病和第二型糖尿病風險較高的人尤其有益。

這項研究發表於《斯堪地那維亞運動醫學與科學期刊》（Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports）。《MedicalXpress》報導，由於過度久坐和不健康飲食，能量攝取可能超過身體消耗，增加心血管疾病及第二型糖尿病的風險。生活習慣也會影響身體在不同情況下，利用脂肪與碳水化合物作為能量來源的能力，這被稱為代謝彈性（metabolic flexibility）。

芬蘭圖爾庫大學（University of Turku）博士後研究員塔魯・加斯韋特（Taru Garthwaite）解釋：「健康的身體在靜息時會燃燒更多脂肪，但在餐後或高強度運動時，主要能量來源會轉為碳水化合物。如果代謝彈性受損，血糖和血脂可能上升，過多的脂肪與糖分不會被用於產生能量，而是被儲存起來。」

這項研究由圖爾庫正子掃描中心（Turku PET Center）與芬蘭健康促進研究所（UKK Institute for Health Promotion Research）進行，共招募64名久坐且具有多種心血管疾病與第二型糖尿病風險因素的成年人。

介入組被指導每天透過增加站立與日常活動來減少坐姿一小時，而不進行刻意的運動訓練；對照組則保持原有的久坐生活習慣。研究期間，受試者的坐姿與身體活動量透過加速度計監測長達6個月。

研究顯示，減少久坐行為，並增加即使是輕度的日常活動，例如站起來接電話或短暫散步，都能促進代謝健康，並可能有助於預防高風險族群的生活型疾病。

研究也發現，與長期久坐不動的參與者相比，那些成功減少至少半小時久坐時間的參與者在低強度運動中表現出代謝靈活性和脂肪燃燒的改善。此外，參與者站立時間越長，代謝靈活性越好。

不過，加斯韋特表示，減少久坐對代謝的正面影響，主要適用於身體活動量低、體重過重且已有疾病風險的人。若每週遵循2.5小時中等強度運動的建議，效果會更佳，但即使是小幅增加活動量，也能帶來益處，尤其對身體不活躍的人而言。

