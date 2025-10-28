自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

出生3天嬰腸病毒重症多重器官衰竭 義大百日搶命成功

2025/10/28 19:18

義大醫療團隊歷經百日搶救，成功從死神手中救回小生命，院方今天準備蛋糕為小男嬰歡慶重生。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕1名才出生3天的小男嬰，罹患腸病毒重症伊科病毒11型（Echo 11）併發多重器官衰竭，病況岌岌可危，義大醫療團隊歷經百日搶救，成功從死神手中救回小生命，今（28）日上午院方準備蛋糕為小男嬰歡慶重生。

義大醫院新生兒科主治醫師劉賢冠指出，小男嬰到院時出現低血糖、呼吸急促等症狀，經確診感染腸病毒伊科病毒11型（Echo 11），病況進展極為迅速，併發猛爆性肝炎及多重器官衰竭等症狀，院方對家屬發出病危通知。

小男嬰被收治在新生兒加護病房（NICU），院方給予呼吸器輔助、免疫球蛋白注射治療，病況時好時壞，期間並出現動脈瘤出血，醫療團隊緊急進行動脈瘤栓塞，歷經百日搶救照護，小男嬰日前已健康出院持續追蹤。

劉賢冠表示，腸病毒包含克沙奇、伊科等數十種型別，伊科病毒11型（Echo 11）為今年社區主要流行病毒株之一，對新生兒具有極高危險性，易引發全身性嚴重感染，今年累計16例腸病毒感染併發重症確定病例（含8例死亡），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發

重症確定病例累計13例，均感染伊科病毒11型，其中7例死亡，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

劉賢冠說，多數成人感染腸病毒後，症狀輕微甚至無症狀，卻可能成為隱性傳染源，才出生3天的小男嬰即罹患腸病毒重症，研判應為母體垂直感染，他表示，病毒容易入侵新生兒心臟、肝臟、大腦等重要器官，造成不可逆的損傷，因新生兒的免疫防禦機制尚未發展完全，無法有效識別並清除病毒入侵，且病程進展極為快速，感染後可能2至5天內迅速惡化為多重器官衰竭，醫療團隊的搶救時間極為有限。

劉賢冠提醒新手父母，新生兒感染腸病毒不一定會發燒，且少見手足口病等典型表現，極易被忽略，建議新生兒如有發燒或體溫偏低、活力不佳、嗜睡、食慾下降、喝奶量減少、肌躍型抽搐（無故驚嚇）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快、皮膚紅疹、大理石斑或意識不清等任一症狀，應立即送往設有新生兒加護病房的大型醫院就醫。

而防疫重點在於以肥皂洗手，劉賢冠強調，腸病毒對酒精具有抵抗力，因此務必使用肥皂搓洗雙手至少20秒，抱嬰前、餵奶前、換尿布後和返家後應立即洗手，防疫口訣為「洗手、更衣、再抱嬰」。

