屈公病境外移入高風險 公衛學者：不可大意

「巡、倒、清、刷」清除積水處是消滅登革熱病媒蚊孳生源的防蚊4招。高雄市長陳其邁（紅背心者）疾呼，小心防蚊。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕台大公衛學院副院長蔡坤憲示警，屈公病將成南台灣未來蚊媒傳染的重大威脅，有鑑於高雄是台灣唯一兼具國際機場與海港的大城市，與東南亞、南亞等屈公病流行區頻繁往來，高市衛生局今（28）日表示，高雄從未經歷屈公病疫情，市民普遍缺乏抗體與保護力，防疫工作不得有任何鬆懈。

全球屈公病疫情持續升溫，2025年已累計超過44萬例，台灣今年迄今累計29例屈公病確定病例，全是境外移入，主要感染國家以印尼為多，其次為菲律賓、斯里蘭卡及中國廣東省等，均為與高雄經貿往來密切區域。

高雄零抗體面臨屈公病境外移入高風險，台大公衛學者向南台灣示警。（高市衛生局提供）

衛生局表示，高雄市是台灣唯一兼具國際機場與海港的大城市，產業蓬勃發展，恰與東南亞、南亞等屈公病流行區頻繁往來，高雄承受境外移入疫情壓力，遠高於其他城市。

公衛專家警告，埃及斑蚊多棲息室內，實際傳播效率遠高於白線斑蚊，高雄市從未經歷屈公病疫情，市民普遍缺乏抗體與保護力，政府面對全球屈公病疫情擴散與氣候變遷挑戰，台灣應強化病媒蚊監測、社區孳生源清除與臨床診斷警覺性，以降低潛在公共衛生威脅。

衛生局進一步說明，屈公病與登革熱皆由相同病媒蚊傳播，埃及斑蚊分布於北迴歸線以南包括高雄，白線斑蚊則全台遍布；高雄在零抗體、密集聚落與高蚊媒密度下，一旦病毒進入，感染風險可能快速增加。

屈公病症狀嚴重，部分感染者持續數週倦怠感，有些患者關節痛到無法行動，持續數週至數月甚至數年，新生兒、65歲以上長者或慢性病患者易有嚴重併發症，若發生大規模疫情將嚴重衝擊港口作業、工業生產及商業活動。

市長陳其邁也呼籲，因高雄作為國際門戶，肩負守護台灣防疫國門重責，面對從未流行、市民零抗體，市民朋友需共同落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除室內外積水容器，特別是家中花器底盤、儲水桶等埃及斑蚊容易孳生的處所，企業應加強外籍員工健康監測，自東南亞返國如有發燒、關節疼痛應立即就醫，並主動告知旅遊史。

