縮瞳劑疑供貨不穩傳醫不敢動刀 食藥署：仍有持續輸入

〔記者林志怡／台北報導〕近期陸續傳出缺藥問題，「愛爾康縮瞳液」因國外供應不穩，持續處於控貨狀態，甚至傳出有醫師擔心缺藥，不敢幫高風險的白內障患者開刀。食藥署強調，目前藥品仍有3個月庫存，廠商近期也有持續輸入。另台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽提到，開完刀是否使用縮瞳劑，大多視醫師習慣而定，影響沒有外界所傳那麼嚴重，但也強調有藥可用是最好的。

食藥署藥品組簡任技正楊博文指出，「愛爾康縮瞳液」是「藥事法」規範的必要藥品，主要用於眼內手術中需緊急縮瞳時，藥品許可證持有藥商愛爾康大藥廠公司表示，國外目前藥品供應有不穩的情況。

楊博文說，食藥署已在今年6月起公開徵求專案進口或製造，且廠商近期仍持續有輸入，目前仍有約3個月庫存，惟因尚無法確認下批到貨時程，故採控貨供應中，食藥署後續將持續追蹤藥品供應情形，以確保病人用藥權益。

但由於「愛爾康縮瞳液」持續處於控貨狀態，有醫師因為供貨不穩，不敢幫高風險的白內障患者開刀。孫啟欽指出，術中使用的縮瞳液確實只有愛爾康一家，沒有替代用藥，但在手術中縮瞳是輔助性質比較大的藥物，不是每個醫師開刀後都會使用縮瞳劑，也不至於沒有藥就不能開刀。

孫啟欽解釋，白內障手術時，會進行環狀的前囊撕開，如果做得好，人工水晶體植入後就能被完全包覆，不會有移位等問題，若醫師無法完全確認水晶體是否被完全包覆，會使用縮瞳劑避免人工水晶體移位。多數情況與醫師習慣有關，有的醫師會用、有的醫師不會使用。

不過，孫啟欽強調，手術過程中會有很多情況需要及時應對，也有其他手術情境可能會使用到縮瞳劑，雖不至於沒有縮瞳液就無法開刀，但手邊能有藥物可用當然是最好的。

