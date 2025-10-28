健康網》孕婦產檢驚見15cm卵巢癌 馬偕團隊保胎保命雙成功

懷孕期間若出現持續腹脹、食慾不振或呼吸困難等症狀，應盡早就醫檢查。若同時合併腹水或不明腫塊，更要提高警覺；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕中例行產檢竟意外發現惡性腫瘤，對任何準媽媽都是青天霹靂。馬偕醫院醫療團隊成功為1名懷孕5個月的孕婦在摘除卵巢惡性腫瘤後，仍順利懷胎至足月，誕下健康女嬰，母女平安。

超音波檢查 驚見巨大腫瘤

馬偕醫院高危險妊娠科醫師王亮凱指出，李小姐在妊娠20週進行第4次例行性產檢時，胎兒發育正常，但超音波卻發現腹腔內積滿腹水，且左下腹有一個15公分、邊界模糊的複雜性腫瘤。她同時出現進食困難與呼吸不順，最初懷疑為腸胃問題，進一步檢查腹水細胞雖未見癌細胞，但核磁共振顯示腫瘤疑似來自左側卵巢，惡性風險極高。

電腦斷層呈現腹水與卵巢腫瘤。（馬偕醫院提供）

這突如其來的診斷讓李小姐幾乎崩潰，曾諮詢其他醫院時，被建議立即手術切除腫瘤，甚至連同子宮一併摘除，意味胎兒恐難存活。為了爭取兩條生命的機會，馬偕醫療團隊決定聯合討論，尋求最安全的方式。

高風險手術 保住子宮與胎兒

婦癌科主任陳楨瑞召集跨領域會議後指出，當時胎兒體重不到500公克，若早產幾乎無存活機會，但腫瘤惡性風險高，延誤也恐威脅母體。團隊評估後決定冒險手術，盡力保留子宮與右側卵巢。

電腦斷層顯示子宮內胎兒。（馬偕醫院提供）

術前血液檢查顯示，李小姐的抗穆勒氏荷爾蒙（AMH）指數異常高達22.5以上，強烈懷疑為卵巢顆粒細胞癌。決定採開腹手術，在不讓腫瘤破裂的情況下，完整切除左側卵巢與輸卵管，並取部分大網膜送檢。幸運的是，腹腔內並無轉移跡象，胎兒也未受手術影響。病理證實為低度惡性的「幼年型顆粒細胞瘤」，因此無需化療。

術後足月生產 母女均安

李小姐術後恢復良好，腹水與呼吸不適完全改善。經高危險妊娠團隊持續追蹤，孕程順利延續，最終於懷孕38週自然產下重2808公克的健康女嬰。產後追蹤未見腫瘤復發，母女均安。

陳楨瑞指出，「幼年型顆粒細胞瘤」屬於少見的低度惡性卵巢腫瘤，常伴隨大量腹水，若能及早診斷並由專業團隊規劃治療，治癒率高。傳統卵巢癌治療通常需切除子宮、雙側卵巢與淋巴腺並輔以化療，但孕期合併腫瘤的個案更需審慎拿捏，平衡母體安全與胎兒發育。

孕期腹脹莫輕忽 應盡早就醫檢查

陳楨瑞提醒，懷孕期間若出現持續腹脹、食慾不振或呼吸困難等症狀，應盡早就醫檢查。若同時合併腹水或不明腫塊，更要提高警覺，以免延誤治療。只要早期發現並由專業團隊介入，孕期腫瘤仍可兼顧母體與胎兒安全，讓奇蹟誕生。

