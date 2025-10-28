澎湖長照醫療大樓動土 總統強調照顧長者安養決心

賴清德總統抵澎湖，主持澎湖醫院長照醫療大樓動土典禮。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖邁向超高齡社會，65歲以上超過20%，2019年立委楊曜提出醫療長照大樓的構想，經過無數次的會議及經費修正，行政院拍板核定15億7850萬元，今（28）日舉行澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓新建工程動土典禮，由總統賴清德跨海主持，宣布明年推動長照3.0、政府照顧長者安養的決心。

今日澎湖醫院新建工程，為賴清德總統「均衡臺灣」6大區域旗艦計畫中重大建設，展現政府推動「在地醫療、在地安養」政策的決心。全案採統包模式辦理，興建地上8層、地下1層長照暨醫療綜合大樓1棟，總樓地板面積達15771.98平方公尺。包括3樓綜合病房40床及加護病房10床，5至8樓則設置200床住宿型長照床位，整合門診、ICU及長照服務。

賴清德總統表示，衛生福利部澎湖醫院長照醫療大樓動土，未來三總澎湖分院設立癌症腫瘤中心，2-3年完成，22縣市只有澎湖5項疫苗免費，嬰幼兒輪狀病毒、幼童腸病毒、國中子宮頸、老年肺炎鏈球菌及不分年齡帶狀皰疹病毒疫苗等。

另外，明年長照推動3.0，讓在地老化、照護醫療、長者尊嚴老化、家庭放心，達到健康台灣目標，活的越久越健康，澎湖除醫院設施增加外，也興設基層衛生所，三總澎湖分院設立腫瘤治療中心，挹注百億新藥癌症醫療基金。長照1.0馬英九推動720據點、50億元；蔡英文15000個據點、800多億 ；長照3.0推動1000多億元，提供喘息服務，提高私人機構補助。

