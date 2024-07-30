高雄增2例境外移入登革熱 2工地積水長孑孓遭停工

防疫人員針對積水地下室進行殘效噴藥。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市上週（7月23至29日）新增2例境外移入登革熱個案，皆是本國籍民眾分別前往東南亞和南亞旅遊，返國後出現症狀就醫確診；此外，衛生局稽查工地，發現2工地累計3次積水孳生斑蚊幼蟲（孑孓），立即要求停工改善。

高雄市衛生局指出，上週2例確診個案，1例為20多歲本國籍民眾， 7月12前往馬來西亞、馬爾地夫旅遊史，20日返國後於21出現發燒、肌肉痠痛等症狀，同日就醫採檢NS1快篩陰性，24日實驗室PCR檢驗結果陽性。

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另1例為30多歲本國籍民眾，14日前往印度旅遊，20日返國後於22日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、後眼窩痛、紅疹等症狀，23日就醫未改善，27日再次就醫，經採檢NS1快篩陽性，28日實驗室PCR檢驗結果陽性。2人均安排住院觀察，並針對個案住家及活動地已由防疫團隊進行緊急防治。

衛生局表示，目前東南亞國家登革熱疫情嚴峻，境外移入風險高。截至29日止，全國境外移入個案149例，較去年同期增加60%，高雄市境外登革熱確診案累計16例，較去年同期增加33%，感染國家主要為印尼、馬來西亞及泰國。

此外，衛生局與工務局建管處持續進行建築工地稽查，近一週新增鳳山區德昌營造及新興區上賓營造2處工地，經稽查累計3次積水孳生斑蚊幼蟲，衛生局命其停工改善，落實環境整頓，無法清除的積水應進行投噴藥，經複查合格才可復工。

查獲工地廢棄塑膠碗孳生病媒蚊幼蟲。（高雄市衛生局提供）

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