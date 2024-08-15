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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》拒絕老年憂鬱 諮商師曝6秘訣：保持好奇心

2024/08/15 15:29

諮商師表示，建立起緩和運動的習慣，像是散步、簡單的體操與伸展；圖為情境照。（圖取自photoAC）

諮商師表示，建立起緩和運動的習慣，像是散步、簡單的體操與伸展；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著台灣進入「超高齡社會」，關注老年人的心理健康問題變得更加迫切。諮商心理師謝昀融提供，協助年長者心理健康6秘訣，包括：鼓勵進行緩和運動的習慣、建立良好的日常生活習慣、嘗試認識不同年齡層的朋友、從事志工活動、保持好奇心與嘗試新事物的練習、尋求專業心理師協助統整過去的人生經驗。

謝昀融在臉書專頁「象家園心理諮商所」發文分享，老年人憂鬱常常是家中成年子女擔憂和無助的議題，有時在不了解長輩的情緒狀態下而發生衝突，漸漸地不知道該怎麼和長輩相處。

謝昀融指出，進入老年階段要面對許多心理議題，例如：各種狀態的失落感（身體功能退化、慢性病、親友過世、退休後的角色定位等）、跟不上社會脈絡、孤寂感、失去生活目標、死亡的焦慮議題…等。特別是男性年長者從工作中退下來，往往最無法適應的是回歸家庭生活，會突然找不到生活重心、不知道和家人長時間的相處，也不知道如何聯繫原本的友伴關係，而在生活裡顯得退縮。

謝昀融提供，協助年長者心理健康的小秘訣，以鼓勵和關心來協助家中長輩建立健康的老年生活，甚至是意識到自己即將有面臨退休議題，也可以及早培養或思考，為自己的未來生活做準備。

●鼓勵進行緩和運動的習慣：散步、簡單的體操與伸展。

●建立良好的日常生活習慣：穩定的作息和穩定的飲食可以降低身體負擔。

●嘗試認識不同年齡層的朋友：不同年齡層的朋友會帶來不一樣的刺激，增加生活豐富度。

●從事志工活動：感受自己能夠付出的同時更能夠肯定自己。

●保持好奇心與嘗試新事物的練習：嘗試新的事物，可以增加對世界的感知。

●尋求專業心理師協助統整過去的人生經驗：整理與肯定自己的人生經驗來增加滿足感。

謝昀融提醒，若家中長輩或是自己在退休之後感覺到憂鬱情緒襲來，或是開始出現失眠、對生活事物失去興趣時，就需要進一步諮詢醫師或心理師，提供心理健康的協助。

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