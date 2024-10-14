竹市敬老卡及愛心卡再擴大 4藥局試辦

竹市敬老卡及愛心卡使用即日再擴大至藥局。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市敬老卡及愛心卡再擴大！市府持續升級敬老卡及愛心卡使用項目，照顧竹市長輩及身障市民，即日起竹市敬老卡及愛心卡試辦使用於4家合作藥局，讓長輩與身障朋友一卡在手，在地樂活、生活更便利，打造竹市持續邁向宜居幸福的優質城市。

敬老卡及愛心卡試辦合作藥局為：大家藥局竹市武昌街6號、禾心藥局竹市民生路231號、聖心（博登）藥局竹市食品路269號、健和藥局竹市大同路178號。

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竹市敬老卡及愛心卡擴大使用，去年新增租借國民運動中心場地服務、擴大開放搭乘台鐵、開放持卡可到農會消費及搭乘國道客運，社會處長黃佳婷感謝合作的藥局，加快設置刷卡設備，讓長輩與身障朋友即日起，就能持敬老卡及愛心卡在藥局購物，貼心提醒市民朋友，敬老卡與愛心卡，每月最高在藥局消費點數是100點，可以購買保健食品與醫療耗材，但不能買酒及醫師處方用藥，請市民朋友多加注意。

市府積極推動敬老卡、愛心卡的擴大使用，目前總發卡量約5萬3,373 張，涵蓋率77%。愛心卡方面，已發出8,474張，涵蓋率達45%，整體點數使用率從111年的8%提升至112年的21%，成長13%。期望藉由敬老卡、愛心卡的擴大使用，鼓勵長者、身障人士多多來到戶外走動，無論是運動、拜訪親戚或購買農產品、保健品皆可使用。市府未來將進一步評估擴大敬老卡愛心卡的措施，並持續發放安老津貼和重陽敬老金，也提供全口假牙補助及免費健康檢查補助。

社會處表示，設籍新竹市年滿65歲以上長者可以到區公所申請敬老卡，而設籍且居住竹市並領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡，每張卡每月補助600點（1點即1元），而點數當月底如果無法使用完畢，不能累積到次月，請長輩與身障朋友可多加使用。

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