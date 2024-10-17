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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》讓愛愛更猛！10食物被讚為「天然威而鋼 」

2024/10/17 21:01

營養師表示，除了多吃「活力食物」，增加運動或核心、肌力訓練，都可以讓體力跟體態維持更加狀態；圖為示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shuttestock）

營養師表示，除了多吃「活力食物」，增加運動或核心、肌力訓練，都可以讓體力跟體態維持更加狀態；圖為示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性，會在意自己的活力狀態，如何增加提神補氣，持續活力與魅力，許多天然食物可幫助提升性趣，營養師雷小玲在臉書專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文分享10種天然威而鋼，包括：西瓜、生蠔、咖啡、黑巧克力、堅果、水果、大蒜、深海魚、橄欖油、黑蜆精。

●西瓜：番茄紅素是抗氧化劑。

●生蠔：鋅可以增加男性荷爾蒙。

●咖啡：咖啡因可增加血液流量。

●黑巧克力：黃烷醇可增加血液流量、降血壓、增加一氧化氮。

營養師指出，黑巧克力內含黃烷醇可增加血液流量、降血壓、增加一氧化氮。（圖取自freepik）

營養師指出，黑巧克力內含黃烷醇可增加血液流量、降血壓、增加一氧化氮。（圖取自freepik）

●堅果：精氨酸可增加一氧化氮。

●水果：例如葡萄和石榴可增加一氧化氮。

●大蒜：大蒜素有益血管健康。

營養師表示，大蒜素來有益血管健康。（圖取自freepik）

營養師表示，大蒜素來有益血管健康。（圖取自freepik）

●深海魚：例如鮭魚，含有豐富的omega-3脂肪酸，促進心血管健康。

●橄欖油：可增加男性荷爾蒙、降低壞膽固醇。

●黑蜆精：疲勞消除、提神補氣，使精神暢旺。

雷小玲表示，除了多吃「活力食物」，增加運動或核心、肌力訓練，都可以讓體力跟體態維持更加狀態。

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