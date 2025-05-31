健康網》新冠疫情升 我要打疫苗嗎？在哪打疫苗？

近期新冠疫情陡升，疫苗接種詢問度上升。（圖取自shutterstock）

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醫稱「疫苗打夠了、重症數字灌水」 羅一鈞駁：荒謬、誤導！

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期疫情陡升，疾管署預測端午節後將出現更高的疫情。而疫苗接種也成為各界討論熱點。近日有專家提及「疫苗打夠了」，疾管署回應，現在接種的JN.1疫苗仍具保護力，接種後能夠有效降低住院、重症與死亡風險。同時疾管署整理各地可接種新冠疫苗的場所，方便民眾查詢。

疾管署監測預估，6月底至7月初將達感染高峰，單週確診人數恐突破20萬人。而急速升溫原因，實因目前流行的變異株NB.1.8.1具有較高的傳染力與免疫逃脫能力，且上次感染高峰距今已有1年，當時感染後產生的自然免疫力也已衰退，導致疫情快速上升。正因疫情來得急，疾管署統計，在5月19日到21日當週，新冠疫苗接種人數近2萬人，5月21日單日更接種約7千人。

疾管署從4月初開始開放部分對象接種第2劑新冠JN.1疫苗。針對65歲以上長者、55-64歲原住民，或是出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，都鼓勵接種第2劑新冠JN.1疫苗。

台北市衛生局表示，提供出生滿6個月以上全民接種1劑（出生滿6個月至未滿5歲幼兒且未曾接種新冠疫苗者，可接種2劑）。接種新冠JN.1疫苗須與前1劑新冠疫苗間隔12週（84天）以上，確診後亦建議間隔3個月，也就是84天以上再接種，以延長疫苗保護力。需注意的是，65歲以上長者、55到64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者再接種1劑新冠JN.1疫苗，與前1劑間隔至少6個月（180天）。

針對近期有名人說「疫苗打夠了」，疾管署副署長羅一鈞第一時間出面回應，指出：JN.1疫苗對目前流行病毒株仍具保護力，追加接種可有效降低住院、重症與死亡風險。疾管署呼籲民眾儘速接種本季JN.1疫苗，65歲以上長者等高風險族群如已滿6個月，建議接種第二劑，以提升防護力。

至於大眾最想了解的，在哪裡可以接種疫苗？疾管署在官網公布各地接種疫苗地點，然實際接種情形仍以當地衛生局官網以及接種地點為準。

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