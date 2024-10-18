罕病鬥士陳碧蓮口琴巡演 竹縣東元醫院傳揚生命熱情

生命鬥士陳碧蓮（前排中）以琴環台，今天到竹縣東元醫院傳揚生命熱情。（東元醫院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕罹罕病不消志！生命鬥士陳碧蓮女士為1名皮肌炎病友，面對病魔的無情打擊，她沒有放棄對生活的熱愛，靠著口琴全台巡迴表演，鼓舞人心，今（18）日與5位志同道合的朋友，巡迴到新竹縣竹北東元綜合醫院進行一場感人至深的音樂演奏。

東元醫院表示，陳碧蓮女士自11歲時患有罕見疾病「皮肌炎」，是一種自體免疫疾病，因病情日益嚴重僅能靠電動輪椅輔助；無奈又遭受蜘蛛網膜下腔出血症。面對身體上長期的病痛，她沒有放棄，重新打起精神，拾起最愛的口琴，用悠揚的樂音與頑疾對抗，讓大眾看見在身體之外，仍然有無限的可能。

請繼續往下閱讀...

罹患疾病30餘年，進出醫院頻繁，深知醫護人員的辛勞，更懂疾病患者的心境。陳碧蓮女士發起全台巡演，足跡走遍全台的各醫療院所，盼透過音樂的力量，為病人、醫護人員帶來溫暖與正能量。

東元醫院對陳碧蓮女士的到來表示感謝，並由副院長黃禹仁代為致贈感謝狀，肯定該活動帶給民眾正向力量，也讓病友們為社會付出一份心力，感受到關懷與支持。

在演奏會上，陳碧蓮女士與朋友演奏多首耳熟能詳的歌曲，台下的觀眾聽得十分投入，揚起微笑！其中，來自沐心社區復健中心的病友們特別出席這場演奏會，他們在陳碧蓮女士身上看到了堅強與希望，對於復健過程也有了新的動力。

黃禹仁表示，東元醫院致力提供優質的全方位醫療服務，引進高科技儀器設備，發展智能醫院，並重視病人的身心健康，也透過人文公益活動，鼓勵病人積極面對生活中的挑戰，幫助他們在康復路上找到力量與勇氣。

東元醫院對陳碧蓮女士（左）到院表演表示感謝，並由副院長黃禹仁（右）代為致贈感謝狀。（東元醫院提供）

陳碧蓮女士為一名皮肌炎病友，面對病魔的無情打擊，陳碧蓮女士沒有放棄對生活的熱愛，靠著口琴全台巡迴表演，鼓舞人心。 （東元醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法