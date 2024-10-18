自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

罕病鬥士陳碧蓮口琴巡演 竹縣東元醫院傳揚生命熱情

2024/10/18 17:04

生命鬥士陳碧蓮（前排中）以琴環台，今天到竹縣東元醫院傳揚生命熱情。（東元醫院提供）

生命鬥士陳碧蓮（前排中）以琴環台，今天到竹縣東元醫院傳揚生命熱情。（東元醫院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕罹罕病不消志！生命鬥士陳碧蓮女士為1名皮肌炎病友，面對病魔的無情打擊，她沒有放棄對生活的熱愛，靠著口琴全台巡迴表演，鼓舞人心，今（18）日與5位志同道合的朋友，巡迴到新竹縣竹北東元綜合醫院進行一場感人至深的音樂演奏。

東元醫院表示，陳碧蓮女士自11歲時患有罕見疾病「皮肌炎」，是一種自體免疫疾病，因病情日益嚴重僅能靠電動輪椅輔助；無奈又遭受蜘蛛網膜下腔出血症。面對身體上長期的病痛，她沒有放棄，重新打起精神，拾起最愛的口琴，用悠揚的樂音與頑疾對抗，讓大眾看見在身體之外，仍然有無限的可能。

罹患疾病30餘年，進出醫院頻繁，深知醫護人員的辛勞，更懂疾病患者的心境。陳碧蓮女士發起全台巡演，足跡走遍全台的各醫療院所，盼透過音樂的力量，為病人、醫護人員帶來溫暖與正能量。

東元醫院對陳碧蓮女士的到來表示感謝，並由副院長黃禹仁代為致贈感謝狀，肯定該活動帶給民眾正向力量，也讓病友們為社會付出一份心力，感受到關懷與支持。

在演奏會上，陳碧蓮女士與朋友演奏多首耳熟能詳的歌曲，台下的觀眾聽得十分投入，揚起微笑！其中，來自沐心社區復健中心的病友們特別出席這場演奏會，他們在陳碧蓮女士身上看到了堅強與希望，對於復健過程也有了新的動力。

黃禹仁表示，東元醫院致力提供優質的全方位醫療服務，引進高科技儀器設備，發展智能醫院，並重視病人的身心健康，也透過人文公益活動，鼓勵病人積極面對生活中的挑戰，幫助他們在康復路上找到力量與勇氣。

東元醫院對陳碧蓮女士（左）到院表演表示感謝，並由副院長黃禹仁（右）代為致贈感謝狀。（東元醫院提供）

東元醫院對陳碧蓮女士（左）到院表演表示感謝，並由副院長黃禹仁（右）代為致贈感謝狀。（東元醫院提供）

陳碧蓮女士為一名皮肌炎病友，面對病魔的無情打擊，陳碧蓮女士沒有放棄對生活的熱愛，靠著口琴全台巡迴表演，鼓舞人心。 （東元醫院提供）

陳碧蓮女士為一名皮肌炎病友，面對病魔的無情打擊，陳碧蓮女士沒有放棄對生活的熱愛，靠著口琴全台巡迴表演，鼓舞人心。 （東元醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中