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健康網》愛愛別用凡士林！ 醫：保險套「5行為」超NG

2024/10/12 21:30

黃冠鈞說，「正確使用」保險套，第二步是將包裝側邊輕撕，避免破損；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃冠鈞說，「正確使用」保險套，第二步是將包裝側邊輕撕，避免破損；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你會「正確使用」保險套嗎？泌尿科醫師黃冠鈞在臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文表示，保險套除了要挑選適合的尺寸，如果使用時有以下NG行為，除了影響避孕效果，也會增加感染性病的風險：包含用凡士林、嬰兒油代替潤滑液；戴兩層保險套；尺寸不符合；有效期限已過；將保險套重複使用等等，都是不正確的使用方式。

「正確使用」保險套7步驟

看：檢查有效日期，使用過期的保險套，可能導致避孕失敗，失去保護效果。

撕：包裝側邊輕撕，避免破損。

擠：拆封後，用手輕輕擠出保險套，類似擠果凍的感覺。

捏：將前端空氣擠出（凸型處），把空氣排出。

套：確認保險套正反面，慢慢捲開套上至陰莖根部，小心指甲刮傷。

取：使用完後，用手扶住、捏好保險套根部，離開陰道後再將保險套取下。

丟：保險套打結，用衛生紙包好丟棄至垃圾桶。

黃冠鈞說，保險套太鬆或過緊，都會影響避孕的效果；示意圖。（圖取自freepik）

黃冠鈞說，保險套太鬆或過緊，都會影響避孕的效果；示意圖。（圖取自freepik）

超NG行為

●凡士林、嬰兒油代替潤滑液：容易使保險套張力變差、破損。因為油性潤滑劑會腐蝕保險套，會使陰莖裸露或體液流出，失去原本的保護效果。

●保險套尺寸不符合：保險套太鬆或過緊，都會影響避孕的效果。

●戴兩層保險套：保險套內外層的乳膠，彼此摩擦後容易破損，增加滑脫的風險。

●保險套有效期限已過：過期的保險套，避孕功能下降，可能會對人體造成危害。

●重複使用：射精後的保險套須拋棄，不可重複使用。

黃冠鈞指出，目前研究證實，正確的使用保險套，可有效避孕及預防感染愛滋，降低性病感染風險。定期的性病檢查，可以保護自己，也愛護他人。

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