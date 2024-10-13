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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》長者量6力評估衰退 防跌5撇步！

2024/10/13 11:19

國健署說明，行動功能的評估，是鼓勵長者在安全的環境下，計算「雙手抱胸，連續起立坐下5次所需時間」；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

國健署說明，行動功能的評估，是鼓勵長者在安全的環境下，計算「雙手抱胸，連續起立坐下5次所需時間」；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據106年「國民健康訪問調查」指出，65歲以上老人，約每6人中就有1人在過去1年內有跌倒經驗，而長者跌倒可能造成長期臥床，甚至死亡。國進署指出，評估長者「認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱」能發現衰退的徵兆；充足營養、規律運動、安全居家環境、用藥安全、合適穿著則是長者防跌5撇步。

國健署在臉書專頁網頁表示，內政部統計，截至113年1月止，台灣65歲以上老年人口已超過431萬人，為高齡社會，加上國家發展委員會預估，114年將邁入超高齡社會，屆時每5個人中，會有1個人超過65歲。曾經跌倒的長者可能還會增加家庭照護人力與經濟的負擔，因此「如何防跌」成為重要課題。

「量6力」發現衰老徵兆

縣市衛生局除與衛生所聯合辦理各類社區篩檢活動外，同時推廣「長者量6力」從評估長者「認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱」6大功能指標，及早發現長者功能衰退的徵兆。長者的行動、營養、視力3個功能指標，可用於評估跌倒的潛在風險。

行動功能的評估，鼓勵長者在安全的環境下，計算「雙手抱胸，連續起立坐下5次所需時間」。

營養的評估，可以檢視「過去3個月內是否有食慾不振，或體重減輕3公斤以上」的現象。

視力狀況可從「看遠、看近或閱讀有沒有困難」評估。

國健署說，如長者有任1項評估結果異常，衛生所會安排介入服務，或進一步轉介長者到合適的醫療院所，以預防及延緩長者功能衰退；此外也提供民眾衛教指導，轉介或鼓勵長者參與社區運動、營養等課程。

5撇步降低跌倒風險

●充足營養：平時注意攝取足夠熱量與蛋白質，必要時可以諮詢社區營養師。

●規律運動：定期運動，訓練肌力，提高跌倒時的自我防衛能力。

●安全居家環境：留意環境照明、保持地板乾燥、走道暢通，避免地面不平整。

●用藥安全：請醫師協助評估用藥，避免因藥物交互作用，增加跌倒風險。

●合適穿著：穿著合身衣物，防滑固定性良好（如：選擇沒有鞋帶的鞋子、有扣子、魔鬼氈等）的鞋子，褲管不過長。

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