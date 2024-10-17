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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》交往前先試車女生易暈船 醫：跌入「它」陷阱

2024/10/17 21:31

醫師指出，女性在上床時腦中催產素分泌會上升，也就是「愛的荷爾蒙」，會產生「愛跟依賴」的感覺；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師指出，女性在上床時腦中催產素分泌會上升，也就是「愛的荷爾蒙」，會產生「愛跟依賴」的感覺；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著性觀念逐漸開放，不少男女交往前會先試車，看看彼此的性生活是否合拍。三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻高銘鴻說，女生在試車後易暈船，關鍵在催產素，產生出的「愛跟依賴」的感覺是假的，男生則較少，反而容易「射後不理」，女生要保護自己，試車要做好防護措施。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫」分享影片，影片中的女攝影者說，最近跟一個男生上床，好像有點暈船了。醫師解釋，女性在上床時腦中催產素分泌會上升，也就是「愛的荷爾蒙」，會產生「愛跟依賴」的感覺，但那是假的，愛的荷爾蒙在欺騙妳。攝影者追問，不試車怎麼知道男方大不大？他說，「試車不是要賀成交，妳來試車結果馬上付訂金，不要掉入催產素陷阱中。」

他說，男生也會分泌催產素，但受體比女生少，所以男生易出現「射後不理」，這是基因作祟，但男生還是有暈船的時候，「像男生去酒店，船比較會搖，所以男生也要好好保護自己。」

高銘鴻表示，想避免暈船最好是保持距離，不要上床，如果真的要做一定要最好安全措施，如戴保險套、打HPV疫苗，才能避免性病或懷孕。

催產素對於媽媽奶水分泌係也有關係，國民健康署也曾發表衛教文章說明，透過神經傳導刺激 「腦下垂體」分泌 「催產素」，經過血液抵達乳房，刺激乳腺管周圍皮肌細胞，讓肌肉收縮，奶水順暢流出，稱為「催產素反射」或「排乳反射」；催產素明顯受到心情的影響，媽媽心情愉快、獲得家人支持等正面情緒，「愛的賀爾蒙」催產素分泌會增加，奶水就會順暢流出。

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