健康網》61歲倪夏蓮再一屆奧運？ 醫曝長者運動4注意

倪夏蓮生涯第6度奧運參戰，也是本屆桌球年齡最長選手。（法新社）

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奧運桌球》還會打2028洛杉磯奧運？ 61歲「最強阿嬤」笑著回應了

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕第6次代表盧森堡出戰奧運女子桌球單打、61歲的倪夏蓮成功完賽，雖不敵中國選手孫穎莎32強止步，據報導指出，是否有下屆奧運征戰想法時，她的丈夫兼教練丹尼爾森（Tommy Danielsson）則說：「不排除2028年洛杉磯奧運會有我們。」板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓分享，中老年人運動注意事項，包括：做足暖身收操、適度肌力訓練、做好安全保護、量力而為不勉強。

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現年61歲、代表盧森堡出戰巴黎奧運乒乓賽的倪夏蓮，在女子單打賽事雖不敵23歲中國選手孫穎莎而32強止步，但也因為倪夏蓮在比賽中全力以赴，並全程笑容滿面，完全享受比賽過程而贏得球迷尊重。

據報導指出，被媒體問及未來是否會繼續征戰奧運時，倪夏蓮笑說：「你在開玩笑吧！」而她的丈夫兼教練丹尼爾森（Tommy Danielsson）則說：「不排除2028年洛杉磯奧運會有我們。」

醫師建議，在平時就要保持肌力訓練的習慣，讓關節有更好的穩定性，增加肌耐力與心肺功能，做任何運動時也能更加輕鬆且安全；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文指出，隨著年紀增長，身體的關節和肌肉力量等都會漸漸退化，若是缺少訓練，肌少症等隱形風險更是隨之增加，因此培養良好的運動習慣是非常重要的；銀髮族從事運動時，除了一些最基本的保護外，安全也是務必要留意的重點。

●做足暖身收操：第一件事就是暖身和收操都要做好，由於中老年人的柔軟度及協調性和年輕時相比會較退化，因此在運動前，務必做好熱身活動，減低肌肉僵硬度、促進血液循環，降低運動傷害發生的可能；而運動後的收操也不可少，不僅能幫助肌肉恢復及放鬆，同時也能避免運動後的低血壓及頭暈。

●適度肌力訓練：對銀髮族來說，最需要避免的就是突如其來的大量訓練，容易造成關節或肌肉受傷的發生。建議可以在平時就保持肌力訓練的習慣，讓關節有更好的穩定性，增加肌耐力與心肺功能，如此一來，在做任何運動時也能更加輕鬆且安全。

●做好安全保護：隨著年齡的關節退化是無法避免的，像是膝蓋、腳踝和腰部等部位都很容易受傷，因此加強防護也是銀髮族運動很重要的一環。除了選擇具彈性及止滑功能的鞋子外，建議也可以根據自身情況，適當配戴護具來預防受傷，此外，也別忘了選擇較安全平面的場地運動，才能更舒適且自在的享受運動。

●量力而為不勉強：簡單來說，就是要服老。上了年紀已經不像以前年輕時期可以一次運動好幾個小時、各種碰撞跑跳也不會累，隨著年紀增長，一定要量力而為，不要太勉強身體，如果運動期間出現任何不舒服的症狀，也務必要馬上停止並休息。

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