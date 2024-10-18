感念腦損父在獲妥善安寧療護 夫婦捐50萬助病人

響應「世界安寧日」，奇美緩和醫療中心主任謝宛婷希望大家一起來關注生命的議題。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的梁姓夫婦，感念腦部損傷的父親在奇美醫學中心安寧病房時獲得妥善照顧，今天慨捐50萬元給該院的療護基金，幫助更多病友，場面溫馨。

響應「世界安寧日」，奇美醫學中心今天舉辦宣導活動，也推廣善終三法，讓民眾對於末期病人療護有更正確的認知，共同關心他們的照顧需求，現場也安排捐贈儀式，並邀請創作歌手以生死陪伴經驗的演唱，喚起大家的重視。

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奇美醫學中心榮譽院長邱仲慶代表受贈，感謝梁姓夫婦的義舉，他還提到，一些安寧照護的末期病友在離世後，家屬多會捐款挹注療護基金，表達思念之情，也幫助更多人，把愛發揮到最大。

邱仲慶說，該院成立的奇恩病房，已屆滿16週年，一路走來，安寧緩和醫療團隊幫助了無數末期病友善終，也撫慰喪親家屬的哀傷，將會攜手前行，繼續帶來溫暖與關愛，並提升服務品質。

奇美緩和醫療中心主任謝宛婷說，「善終」是每個人一生中的最後功課，除了自己的意願要提早規劃、明確表達之外，也需家屬、醫護人員的理解與成全。

謝宛婷提到，每年世界安寧日，團隊人員都希望能用不同的方式，邀請大家一起參與所安排的活動中，獲得愛的能量，齊心關注末期病友安寧緩和醫療與臨終陪伴的議題。

奇美醫學中心響應「世界安寧日」舉辦宣導活動，也感謝療護基金捐助人的義行。（記者吳俊鋒攝）

奇美醫學中心響應「世界安寧日」舉辦宣導活動，也感謝療護基金捐助人的義行。（記者吳俊鋒攝）

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