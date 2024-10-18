健康網》舌頭冒白斑！那不是髒 醫曝口腔「癌症4前兆」

醫師指出，經常會感到胃灼熱和食道不適，長期酸逆流，還可能是胃的腫瘤或食道癌的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕癌症發生前其實有徵兆，從口腔能看出端倪。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，口腔出現4狀況恐與癌症有關，包括：口腔反覆發生潰瘍、口腔內反覆異味氣體、口腔反覆出現囊腫、口腔內反覆出現白斑/紅斑、

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，日常生活中，往往被忽視口腔內的異常變化。實際上，許多癌症的初期警訊，可以提早警覺潛在的癌症風險，進而改善治療效果。

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●口腔反覆發生潰瘍：有些人會經常碰到口腔潰瘍反覆發作的問題，特別是在一段時間內，因為作息不正常、經常熬夜、壓力大，或者飲食不健康，愛吃辛辣食物，這些都會導致免疫力下降，讓身體容易上火。這些不良生活習慣，確實是引發口腔潰瘍的重要原因之一。

他指出，如果平常生活作息規律、飲食也相對清淡，但還是經常發生口腔潰瘍，那就需要特別注意了。這時候的口腔潰瘍可能不單純是日常潰瘍而已。如果潰瘍反覆出現，且用了藥物仍難以癒合，這可能是口腔癌的早期警訊。

他提醒，對於這類潰瘍，建議進行更進一步的檢查，例如進行口腔黏膜檢查，以排除是否有口腔癌的可能。

醫師表示，若口腔內囊腫在短時間內迅速增大，就應引起警覺，這可能暗示著惡性病變的風險。；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

他也引述國外研究顯示，提供口腔黏膜檢查可有效降低4成口腔癌死亡率。根據台灣統計，每440名參加者中，即有1名為口腔癌，而其中口腔癌，早期個案可有8成的五年存活率，且僅需小型手術，也不會造成臉部變形。

●口腔內反覆異味氣體：口腔異味，也就是我們俗稱的「口臭」。現實生活中，導致口臭的原因很多，例如口腔清潔不足，食物殘渣在口腔中滋生細菌，或口腔菌群失調，細菌在牙齦、舌頭、牙縫中滋生等，都可能導致口腔異味。

除此之外，他表示，一些反覆酸臭的口臭，也可能是胃食道逆流的徵兆。因為當胃酸逆流至食道，甚至達到口腔，會導致酸性氣味；這類患者酸臭口臭的人，經常會感到胃灼熱和食道不適，長期酸逆流，還可能是胃的腫瘤或食道癌的風險。

他提醒，如果平時口腔衛生做得很好，但酸臭的口臭仍然頻繁發生，就應該引起重視，儘早前往醫院檢查，找出原因。特別是有消化系統疾病風險的人，建議進行深入檢查，以便早期發現、早期治療。

●口腔反覆出現囊腫：如果口腔內，出現了不明的包塊，醫學上稱之為「口腔囊腫」。一般來說，口腔囊腫的成因多樣，可能是口腔感染、創傷、腫瘤，或者單純的頜骨囊腫等，都有可能在口腔的不同部位出現大小不一的囊腫，例如嘴唇、頰部、舌頭、牙齦等，雖然有些囊腫一開始很小，可能不容易被發現，但如果囊腫在短時間內迅速增大，就應引起警覺，這可能暗示著惡性病變的風險。這些口腔內的腫塊迅速增大且伴隨疼痛、麻木或其他異常症狀，應及時就醫。醫師通常會進行詳細檢查排除常見的口腔癌、唾液腺癌或淋巴癌。

醫師表示，口腔潰瘍反覆出現，且用了藥物仍難以癒合，這可能是口腔癌的早期警訊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstcok）

●口腔內反覆出現白斑／紅斑：口腔內出現反覆性的白斑（白色斑點）和紅斑（紅色斑點），具有一定程度的癌變風險。根據研究數據，白斑（白色斑點，或稱為白斑症）有大約0.1%至36%的機率發展為口腔癌，尤其是位於舌頭和口腔底部的白斑，發展成癌症的風險較高。

相比之下，紅斑（紅色斑點，或稱紅斑症），其實是更嚴重的潛在癌症病變，有高達50%的病例，最終可能癌化成囗腔的鱗狀細胞癌。這些紅斑症，一般伴隨血管擴張，且容易出血，這也是其較高癌變風險的原因。

黃軒提醒，口腔健康，不僅關乎日常生活的舒適，更可能是發現癌症的第一道防線。若我們能夠重視口腔內的異常變化，如持續性潰瘍、口臭、囊腫，以及反覆出現的白斑或紅斑，便能及早發現癌症風險並尋求醫療介入。關心自己的口腔狀況，及早就醫檢查，能讓我們更好地掌控健康、預防癌症，讓生活更加安心無憂。

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