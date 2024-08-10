奧運、職運選手最大夢魘！ 小心疲勞性骨折悄悄上身

中正脊椎骨科復健科醫師林純如提醒，疲勞性骨折好發於小腿的脛骨和前足的蹠骨，提醒奧運、職運選手小心疲勞性骨折悄悄上身。（中正脊椎骨科提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕連2屆拿下奧運男子羽球雙打金牌的李洋，高中時曾因腳趾疲勞性骨折，很長時間無法練球，奧運跆拳道國手羅嘉翎也因左腳疲勞性骨折，忍痛拚戰落敗，高雄中正脊椎骨科復健科收治不少運動型選手，發現長跑、籃球、羽球等運動，是最易發生疲勞性骨折的運動。

復健科主任林純如醫師表示，疲勞性骨折若發生在小腿部位，除了治療局部小腿的問題外，可能也要去評估整體下肢的動作模式，當運動發力時，臀肌或大腿肌群若發力不足，小腿常需代償性的去出力，時間久了易造成小腿肌肉疲乏與骨頭的壓力，甚者則可能產生疲勞性骨折。

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她指出，疲勞性骨折是因反覆、過度運動，造成骨頭的不當壓力，發生部位主要在脛骨及蹠骨，臨床治療上會放鬆小腿的筋膜，並同時強化訓練大腿與臀部的肌肉群，才能收到更好的療效。

不過，疲勞性骨折的治療方法仍以休息為主，減少過度使用的狀態，使用護具或穿著硬底鞋子，腳掌避免凹折，除非骨折處在承重點或嚴重錯位，若嚴重到骨頭斷裂、移位，才要考慮手術治療。

物理治療師邱冠禎也表示，疲勞性骨折原因包括年齡、肢體的異常、肌肉疲勞、環境因素等，大部分發生的部位是在承受身體重量的骨骼上，如下肢骨骼，最易發生疲勞性骨折的運動，有長跑或常跳躍的籃球、羽球運動等，若平時沒有運動，短時間大量運動，一旦小腿、腳掌反覆疼痛，就要懷疑是否為疲勞性骨折。

中正脊椎骨科復健科醫師林純如提醒奧運、職運選手小心疲勞性骨折悄悄上身。（中正脊椎骨科提供）

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