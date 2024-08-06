健康網》從下背痛到下肢麻木刺痛 全是椎間盤突出惹禍

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中醫說明，發生在頸椎的椎間盤突出，就容易有肩頸痠痛、上肢無力等症狀；而腰椎的椎間盤突出則會造成下背痛、腰痛、下肢無力；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕60歲婦人年初時突然左下背疼痛，起初並不太在意，但慢慢開始出現臀部後側緊繃，左下肢痠痛無力，並伴隨麻木、刺痛感等症狀。經中醫檢查後發現，這些問題都是因為腰部「椎間盤突出」所導致。

板橋樹林中醫診所主治醫師吳思穎說明，椎間盤位在脊椎骨之間的軟骨組織，含大量水分及膠原蛋白，具有很好的緩衝功效，可以增加脊椎的活動度，及吸收脊椎所受到的壓力。當椎間盤因為退化、擠壓、變形而位移突出，壓迫鄰近神經時，就會帶來疼痛與麻木等不適感。若是發生在頸椎的椎間盤突出，就容易有肩頸痠痛、上肢無力等症狀；而腰椎的椎間盤突出則會造成下背痛、腰痛、下肢無力。

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吳思穎表示，中醫治療椎間盤突出的效果已被證實，常見的方法包括中藥、針灸以及理筋推拿等。針灸可幫助疏通經絡、活血化瘀，改善局部氣血不暢，能有效緩解椎間盤突出所導致的疼痛；亦可提高局部修復能力、消除患處組織間水腫，減輕神經壓迫所導致的麻痛及無力等症狀。理筋推拿則能夠拉開椎體間隙，促進椎間盤復位，緩解神經壓迫，達到治療的效果。

吳思穎提醒，若有椎間盤突出，症狀發作期間需多休息、減少活動，幫助減輕椎間盤的壓力；避免久坐、久站，因為長時間維持相同的姿勢容易對脊椎造成負擔；椅子坐好坐滿，讓整個背貼齊椅背，避免腰椎懸空；控制體重，過度的肥胖會讓脊椎的壓力增加。

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