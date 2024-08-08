健康網》李洋曾「疲勞性骨折」拚到奧運雙金！ 醫：早期不易發現

羽球雙金「麟洋配」在巴黎奧運再度擊敗中國組合摘金，締造賽史首次連霸紀錄。而李洋（左）過去曾受過傷，需減少練習。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣羽球「黃金男雙」李洋、王齊麟在2024巴黎奧運摘金舉國歡騰，其中李洋曾曝高中因腳趾疲勞性骨折，練球都無法練。台中光田醫院骨科醫師嚴可倫表示，疲勞性骨折是慢慢累積而成的，因此在早期通常症狀不明顯，大部分的疲勞性骨折都不需要開刀，只要有充分休息、降低訓練量，約1-3個月骨頭就能自然癒合。

羽球雙金「麟洋配」在巴黎奧運再度擊敗中國組合摘金，締造賽史首次連霸紀錄，其中李洋親吻告別球場的畫面感動千萬球迷，據報導指出，事實上李洋曾自認，不是天賦好的選手，歷經千辛萬苦才拿到夢寐以求的甲組資格，更在高中因腳趾疲勞性骨折，練球都無法練，最後挺過負面低潮，2018年加入土銀羽球隊，成為王齊麟的雙打搭檔，才有現今連霸奧運的黃金組合。

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即將退役的李洋賽後親吻球場，向奮鬥許久的球場好好的道別。（美聯社）

什麼是疲勞性骨折，嚴可倫在臉書粉專「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外」發文表示，疲勞性骨折這個問題在需要大量跑動、高衝擊性的運動中更是常見，一般聽到骨折，第一個聯想到的狀況就是 「骨頭斷掉」，不過疲勞性骨折可是有著大大的不同，疲勞性骨折 起因於累積性的使用傷害，由於長期受到不正常壓力或重複衝擊導致骨頭出現細小裂痕，而損傷速度超過修復速度時，就可能導致疲勞性骨折的發生。

早期症狀不明顯 疼痛、無力接著出現

他指出，疲勞性骨折是慢慢累積而成的，因此在早期通常症狀不明顯，可能出現疼痛、無力的狀況，並隨著病程越來越嚴重，在骨折處會有明顯的疼痛點，且伴隨腫脹的狀況，除了在運動時會有劇烈疼痛外，即使在休息時間也會有明顯不適。

他表示，因為疲勞性骨折並非骨頭真的斷掉，因此在X光檢查中較難發現小裂痕，一般是透過理學檢查為主，有時會視情況搭配骨骼掃瞄或核磁共振（MRI）來確認嚴重程度。

他提到，一般來說，大部分的疲勞性骨折都不需要開刀，只要有充分休息、降低訓練量，約1-3個月骨頭就能自然癒合。不過若是到了較嚴重的骨折程度，如明顯斷裂或移位，仍然需考慮進行手術治療。

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