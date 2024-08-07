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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》怕傷膝不敢運動？ 醫：「這4種」運動可保護膝蓋

2024/08/07 19:45

爬樓梯不僅是有氧運動，也可以加強腿部和膝蓋周圍的肌肉，提高膝蓋的抗壓能力，但爬樓梯時，速度要慢，腳步要穩，才能避免傷膝；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

爬樓梯不僅是有氧運動，也可以加強腿部和膝蓋周圍的肌肉，提高膝蓋的抗壓能力，但爬樓梯時，速度要慢，腳步要穩，才能避免傷膝；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕本屆奧運日前發生女單世界排名第4的西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）因膝傷退賽，無緣角逐金牌，讓她淚灑球場，球迷替她惋惜之際，也覺得膝傷真的很可怕，也是很常見的運動傷害。不過，醫師提醒，不是運動就一定傷膝蓋，有4種運動分別是深蹲、單腿平衡訓練、爬樓梯和腿部伸展運動，做對了，反而能保護膝蓋。

女單世界排名第4的西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）日前因膝傷而不得不退賽，讓她淚灑球場。（路透資料照）

女單世界排名第4的西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）日前因膝傷而不得不退賽，讓她淚灑球場。（路透資料照）

板橋原力診所復健科醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」指出， 很多人會覺得做運動就一定會讓膝蓋磨損，甚至受傷，有時候看到一些運動員傷到膝蓋的新聞，又更強化這個印象，因此要介紹4種可以保護膝蓋的運動。

●深蹲

王竣平表示，深蹲可以強化大腿肌肉，尤其是股四頭肌，這有助於支撐和穩定膝蓋。不過，在執行深蹲時，要注意膝蓋不要超過腳尖，並保持背部挺直，以減少對膝蓋的壓力。

●單腿平衡訓練

單腿平衡訓練可以提高腿部肌肉的協調性和穩定性，同時加強膝蓋周圍的支撐肌肉。例如，站立在一條腿上，保持身體平衡，這有助於訓練膝蓋周圍的肌肉，提高膝蓋的穩定性。

●爬樓梯

爬樓梯其實是一種很好的有氧運動，同時也可以加強腿部肌肉，特別是膝蓋周圍的肌肉。適當的爬樓梯可以增加膝蓋的柔韌性和穩定性，提高膝蓋的抗壓能力。

王竣平提醒，爬樓梯時，速度要慢，腳步要穩，才能避免反而傷到膝蓋。

●腿部伸展運動

腿部伸展運動可以增加腿部肌肉的柔韌性和活動範圍，有助於減少膝蓋周圍的壓力和緊張。例如，坐在地板上，將一條腿伸直，並向前彎曲，應該就可以感受到大腿後側和小腿肌肉明顯有伸展。

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