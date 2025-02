突破性發現！新材料可再生膝關節軟骨

科學家開發出能再生膝關節軟骨的生物材料。圖為示意圖,與本文無關。(本報資料照)

〔記者陳成良/綜合報導〕據《每日科技網》(scitechdaily)6日報導,美國西北大學發表了一項具有革命性意義的研究,開發出一種能再生膝關節高品質軟骨的生物活性材料,這項突破性發現有望徹底改變膝關節健康領域,並提供重要背景及其潛在意義。

研究團隊開發出的這種新型生物活性材料,在大動物模型中成功再生高品質膝關節軟骨。這種材料看似像橡膠狀的凝膠,實際上是由一個複雜的分子網絡組成,模仿了體內軟骨的自然環境。

研究人員將這種材料應用於動物膝關節的受損軟骨中,6個月內便觀察到新軟骨的生長,包含天然的生物聚合物(膠原蛋白II型和蛋白聚醣),這些成分使關節能夠無痛且機械韌性良好。

這項研究於8月5日發表在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)。該研究由西北大學材料科學與工程、化學、醫學與生物醫學工程系教授兼辛普森奎里生物納米技術研究所所長斯塔普(Samuel I. Stupp)領導。他表示,「軟骨在我們的關節中至關重要,但成人軟骨沒有自我修復的能力。我們的新療法可以誘導這種不自然再生的組織修復,滿足一個未被解決的臨床需求。」

斯塔普教授認為,這種材料未來可用於開放關節手術或關節鏡手術中,取代現有的微骨折手術,後者常導致纖維軟骨而非透明軟骨的形成。這種新療法有望解決關節痛和活動受限的問題,避免使用大型硬件進行關節重建。

報導指出,這項新技術為治療退化性疾病和運動損傷提供了一個有希望的方案,有望徹底改變膝關節健康領域。

