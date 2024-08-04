健康網》想刺青？美國FDA：墨水有細菌恐釀感染

刺青時除了要小心針頭帶來之傳染病風險，也要小心墨水的細菌。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕且不論是彰顯個性或為了紀念，現代人身上有刺青，並非稀奇的事；大眾對刺青的觀感也變得比過去較為開放。只是美國食品藥物管理局（FDA）表示，有些標示為無菌之刺青用墨水，其實含有數百萬種潛在的危險細菌；再加上刺青有傳染血液傳染病之風險，呼籲想刺青的人慎重考慮，刺青師也提醒消費者，先了解刺青店的墨水是否安全。

外媒《CNN》報導，美國FDA抽驗75款密封的刺青用墨水，多數樣本細菌數低於每克250 CFU的單位，然部分樣本卻高達10 的5次方，也就是每克10萬CFU。傳染病學家認為，這種打入皮膚的墨水，應當是無菌的。

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美國化妝品辦公室主任琳達（Linda Katz）表示，因這些墨水被注入皮膚深處，有部分細菌可能在皮膚深處繁殖，被汙染的墨水可能導致感染或嚴重傷害。

琳達表示，病原體與有害物質，可以從注射部位，透過血液或淋巴系統傳送到身體各部位，恐引發併發症；例如敗血性休克，可能導致感染性休克；或是心內膜炎，嚴重恐致命。其他較常見的有注射部位起疹子；或蜂窩性組織炎。敗血症可能導致組織損傷、器官衰竭或死亡，而大面積刺青的風險更高。琳達也強調，如果刺青的部位是眼周，其風險則更巨大，因為微生物可以入侵眼睛。另方面，刺青則可能傳染部分傳染病，例如B、C型肝炎。

微生物學家Peter Kim說明，我們將持續監測刺青墨水之安全性。紐約州立大學化學助理教授約翰說明，這樣的感染很常見，且目前沒有固定標準來檢測這些墨水，未來應考慮訂定。

美國刺青師聯盟的刺青師賽琳娜（Selina Medina）則回應，未來會提醒刺青師主動要求供應提出測試報告；同時刺青師也可使用相關儀器進行高壓滅菌，並且加強工作室的消毒。另外賽琳娜提醒刺青師，應該在刺青後丟棄手套，戴上手套後摸不同的客人或是墨水罐都很可能導致汙染；同時墨水在不使用時要密封，放在陰涼乾燥處。

另外，美國曾發生刺青（紋身）墨水汙染事件，我國衛福部疾管署提醒消費者留意，使用受污染的紋身染劑可能造成身體的損害。常見感染症狀會出現皮疹或接觸污染染劑區域出現紅色丘疹的病變，症狀與過敏反應相似，建議民眾紋身部位若有類似感染徵象或身體感到不適應儘速就醫。

同時衛福部說明，由於紋眉、紋身、刺青及穿孔（耳洞）等行為，就算事後使用雷射、化學等方法，仍無法完全去除，且可能因器械消毒不完全，造成經由血液所傳染之疾病，輕則皮膚炎，重則罹患愛滋病、梅毒、B型、C型肝炎等。疾病管制局呼籲從事紋眉、紋身、刺青及穿孔工作者提供消費者所使用之機械、用具、用材及用品等，均應保持整潔，每次使用後應洗淨、消毒完全，且每一消費者所使用過之針頭不得重複使用。

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