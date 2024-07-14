健康網》天氣潮濕當心悶出病 醫：空調濕度要定「這數字」

醫師建議，可以將空調濕度數值定在50%左右，或者合併除濕機，來降低室內濕度；圖為情境照。（圖取自freepik）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣夏季多雨，潮濕悶熱的天氣常讓人感到不舒適。整形外科醫師朱育瑩提醒，人體最適合的濕度大約在40到60%之間，太高濕度的環境不只讓人感到不適，還可能導致熱疾病風險增加、細菌和黴菌滋生、過敏及氣喘惡化。建議可以將空調濕度數值定在50%左右，或者合併除濕機，來降低室內濕度。

朱育瑩在粉絲專頁「整形外科醫師朱育瑩的手札」發文分享，大部分人都通常只在意溫度，很少想過濕度對人體的影響，其實比想像中大。

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她表示，目前台灣的濕度就來到了70到80%這麼高，每次一下飛機就有一種在水裡游的感覺，這種高濕度的環境會讓人感到悶熱、不舒服，並且容易導致以下健康問題，必須小心注意。

●熱疾病風險增加：高溫加上高濕度會使人體難以散熱，增加中暑、熱衰竭等熱疾病的風險。而且高濕度會妨礙汗水蒸發，讓人感到悶熱黏膩。我們的身體為了降溫，必須更加努力，導致出汗更多、心跳加快、呼吸急促。

●過敏、氣喘惡化：潮濕環境容易滋生塵蟎、黴菌等過敏原，可能加重過敏和氣喘症狀，呼吸困難。而且濕度高時，空氣中的氧氣含量相對減少，肺部需要更努力地工作，才能獲取足夠的氧氣，導致呼吸困難的狀況加重，特別是對於有呼吸道疾病的人，不得不謹慎。

●細菌和黴菌滋生：潮濕的環境更有利於細菌和黴菌滋生，一旦有傷口，更容易增加細菌感染風險。還有富貴手、香港腳、頭癬等黴菌感染都可能找上門。

朱育瑩提醒，一定要穿著透氣衣物，選擇棉、麻等透氣材質的衣物，幫助排汗，並且多喝水，多補充水分，避免脫水；保持室內通風，讓空氣流通，減少黴菌和細菌的孳生；還要記得多洗手，多洗腳，最好一回家就盡快洗腳、洗澡，讓身體上的汗水和細菌盡快除去，可以有效避免黴菌感染。

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