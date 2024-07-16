健康網》洗碗「5大誤區」恐養毒！ 碗筷疊著放、泡水都中

醫師提到，洗碗後若將碗筷疊著放，可能會使碗與碗間接觸面積聚水分和細菌，導致細菌交叉污染外，還可能使黴菌和細菌的滋生；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃完飯洗碗是每個家庭天天在做的事，但您知道在有些忽略的小動作中，可能會影響健康！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」整理常見洗碗誤區，包括：長時間泡碗筷、洗碗時節約用水、碗筷還沒乾就收起來、碗筷疊著放，以及使用洗碗布，並提供解決方式，確保廚房衛生，保護家人的健康。

長時間泡碗筷 提供細菌繁殖環境

黃軒直言，長時間將碗筷浸泡在水中再洗，看似徹底清潔，但實際上可能適得其反，容易有4大問題，包括：為細菌提供潮濕環境，有利於細菌繁殖，尤其溫暖環境下繁殖速度更快；浸泡雖可軟化頑固污垢，但時間過長，水中油脂和食物殘渣可能會分解，產生更多細菌，還可能產生一層黏滑細菌膜，增加清洗難度；食物殘渣可能沉澱碗筷更深層，尤其木製碗筷；或是吸水膨脹開裂或變形，使木製或竹製的筷子，使用壽命縮短。

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黃軒建議，及時清洗，不僅可以避免細菌滋生，也能更輕鬆地去除污漬。若為頑固污漬，可將碗筷浸泡幾分鐘，但「不宜超過20分鐘」，避免細菌繁殖。

洗碗時節約用水 化學物質沖洗不乾淨

●化學殘留：洗潔精等清潔劑中的化學物質，未徹底沖洗乾淨，可能會殘留在碗筷表面，長期下來，可能對身體造成累積性傷害，尤其是對肝臟負擔更大。

●過敏反應：有些人對洗潔精中成分可能會過敏，殘留化學物質可能引起皮膚過敏或消化系統不適。

●口腔問題：殘留的化學物質在進食時進入口腔，可能導致口腔潰瘍等口腔問題。

黃軒建議，洗碗時確保使用足夠水將洗潔精徹底沖洗乾淨，尤其是有凹槽或細小縫隙的器具，更需要仔細沖洗，並使用節水噴嘴等方式，有效減少用水量，又不影響清潔效果。

醫師表示，洗潔精等清潔劑中的化學物質，未徹底沖洗乾淨，可能會殘留在碗筷表面，長期下來，可能對身體造成累積性傷害；圖為情境照。（圖取自freepik）

碗筷未乾收起來 恐致黃麴毒素滋生

黃軒提及，碗筷在未完全乾燥的情況下收起來，可能會讓滋生黴菌，尤其是木製餐具，像是黃麴毒素，長期攝入恐對肝臟造成嚴重損害，增加肝癌風險。此外，潮濕碗筷表面易積聚細菌和其他有害微生物，可能通過食物進入人體，導致食物中毒或其他健康問題，因此建議充分晾乾，遠離危害。

碗筷疊著放 細菌交叉污染

碗筷疊著放，節省空間，但可能影響健康！黃軒強調，碗與碗間接觸面可能會積聚水分和細菌，導致細菌交叉污染外，還可能讓碗筷難以完全乾燥，使黴菌和細菌的滋生。另外，碗筷疊在一起時，若有殘留的食物碎屑或油污，容易被壓在碗底，增加細菌滋生的風險。此時建議，立著放置碗筷，或用烘碗機、通風乾燥處，確保碗筷乾燥衛生。

洗碗布 細菌溫床

洗碗布雖可清洗乾淨表面污漬，但卻也細菌溫床！黃軒提到，洗碗布常處於潮濕狀態，加上食物殘渣和油污積聚，為細菌提供理想的生長環境。不只如此，未定期更換或消毒洗碗布，細菌會在廚房器具之間傳播，增加交叉污染的風險，況且即使表面看起來乾淨，內部可能仍然藏有大量細菌，僅靠清洗無法徹底消除。因此建議，洗碗布使用後應清洗和消毒，並放置通風乾燥處，養成每週更換習慣，確保衛生。

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